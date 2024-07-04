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DJ圓圓頂42度高溫開唱「隨時要自燃」　被曬到頭暈、喉嚨痛硬撐

記者蔡琛儀／台北報導

DJ圓圓近2年曾創下ㄧ年196趟飛行的超狂紀錄，今年上半年更是飛機當捷運在坐，前進東南亞檳城、越南、大陸進行小巡迴，此次前進馬來西亞檳城主持籃球賽，還有粉絲從吉隆坡開7小時車追星，圓圓感動到把晚餐直接給粉絲。

▲▼DJ圓圓到東南亞、濟南工作。（圖／DJ圓圓提供）

▲DJ圓圓到馬來西亞主持球賽。（圖／DJ圓圓提供）

而她也到濟南演出，剛好遇上42度超高溫，當天在白天開唱，因爲唱的都是快歌，她形容：「隨時感覺會自燃，吹的風是焚風，ㄧ開口唱歌，喉嚨立刻不舒服很燒，加上烈日曬到頭暈，邊唱跳，還要帶動現場觀眾！」唱完顧不得妝髮，ㄧ下台馬上請工作人員用噴水降溫，圓圓笑說：「唱過無數場，這是唱過最硬的場次排第一！」隔天濟南又直奔新竹主持，穿日本浴衣在高溫下連續主持8小時，圓圓笑說她已經曬出一個新高度。

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圓圓除了主持工作滿檔，ㄧ年一單曲的計劃也同步進行，出發濟南前在北京已錄製好的新單曲，搭上劉宇寧的新戲成爲插曲，將在下半年上線。圓圓說常看劉宇寧演戲，這次竟然能搭上他的新劇真的很夢幻。而幾年前圓圓在大理、寧夏拍攝的電影，下半年也可望上檔，她劇透說電影裡有吻到天翻地覆的吻戲，讓萬年單身的她，拍完差點出不了戲，愛上男主角。

▲▼DJ圓圓到東南亞、濟南工作。（圖／DJ圓圓提供）

▲▼DJ圓圓工作滿檔。（圖／DJ圓圓提供）

▲▼DJ圓圓到東南亞、濟南工作。（圖／DJ圓圓提供）

接著下半年DJ圓圓依然手握貢寮海祭、鐵玫瑰音樂節、大稻埕夏日節等大型音樂祭主持棒，秉持「曬不壞」的精神爲大家服務，任何外景節目都不怕，喊話行腳節目快來找，也歡油經紀公司找她合作。

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