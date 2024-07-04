李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

記者蔡琛儀／台北報導

李芷婷消失歌壇4年，近日宣告正式加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉，今（4日）她出席媒體見面會，被問到4月開直播沒穿內衣入鏡，收到「激凸了」、「手要遮著」、「A罩杯B罩杯」、「深夜福利」等來自多名男網友的訊息一事，坦言當下其實頗錯愕，心裡也覺得有點不舒服，「因為其實現在這個社會，女生不穿胸罩在路上走路，不是一件很大的事情。」

▲李芷婷先前直播沒穿內衣，卻收到許多噁心訊息。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

李芷婷說，也有很多人幫她打氣，安慰她：「沒有關係，不用跟他們去講這些東西，過自己的生活就好了。」但她也說未來還是會盡量小心，稍微穿保守一點，不讓大家再有話題去討論。

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而她去年因失戀深陷低潮，坦言曾想過退出演藝圈，打算回去念書、學語言，「可是後來覺得我那麼愛唱歌，怎麼可以放棄這件事，我太喜歡唱歌跟音樂。」

▲李芷婷宣告加盟華納音樂並推出全新單曲〈習慣後就別說痛了〉。（圖／華納提供）

她加盟華納音樂後，今年將持續推出單曲，目標在年底前做完新專輯；除了這次新歌與「金曲歌王」蕭煌奇合作，她開心表示：「非常非常感謝蕭煌奇老師給我這次機會，也很感謝公司給予我的最大幫忙，所有參與到這首歌的人都是這首歌的最大功臣，我由衷的感謝大家。」未來也希望能與同門的TRASH一起做音樂。