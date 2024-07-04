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曹政奭為尖下巴狂甩7kg！　新電影《飛行員》扮女裝「腿又細又白」激美

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員曹政奭為了在電影《飛行員》中飾演女性角色，特別減重7公斤，付出了非凡的努力，概念照曝光後引起熱烈討論，還有人說他扮起女裝很像妻子Gummy。

▲▼曹政奭《飛行員》。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）▲▼曹政奭《飛行員》。（圖／翻攝自X／lotte_ent）

▲曹政奭為了在《飛行員》扮女裝特別減重７公斤。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲▼GUMMY 曹政奭。（圖／翻攝自Instagram／gummy.gallery）

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▲曹政奭扮女裝被說像妻子Gummy。（圖／翻攝自Instagram／gummy.gallery）

曹政奭在最新電影作品《飛行員》飾演韓正宇（音譯），原本是人氣超高的機長，但一夜之間失業，經歷離婚和求職挫折，在大膽變身後重新就業，迎來人生全新發展，怎料又碰上了困境。

官方4日公開4張《飛行員》劇照，可見曹政奭穿著粉紅色的連衣裙，並且梳著捲曲的長髮，精緻妝容和粉色紅唇，形象大變。他為了扮女裝，更和服裝師約好會努力減重，不只在飲食面嚴格遵守低碳高脂，也積極去做指壓和淋巴按摩，這才讓下顎線變得更加明顯。

▲▼曹政奭《飛行員》。（圖／翻攝自X／lotte_ent）▲▼曹政奭《飛行員》。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）▲▼曹政奭《飛行員》。（圖／翻攝自X／lotte_ent）▲▼曹政奭《飛行員》。（圖／翻攝自X／lotte_ent）

▲曹政奭為了讓下巴曲線變得更清楚，特別下了很大的功夫。（圖／翻攝自X／lotte_ent、NAVER MOVIE）

曹政奭表示：「導演對這部電影的看法以及喜劇的比重，與我的想法非常契合。我相信觀眾在看電影時，不會感到被嘲弄，而是真正的喜劇感。」

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