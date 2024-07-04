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陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓！揭拍攝細節：是生命共同體

記者黃庠棻／台北報導

懸疑推理影集《誰是被害者2》上線後，在網路上討論熱烈，持續掀起追劇風潮，本季由一起十五年前的情殺案件揭開序幕，「逃家少年團」的每個人都是兇手的目標，被害者不斷出現，疑點重重的命案背後真相更是令人鼻酸。

▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

▲《誰是被害者2》「逃家少年團」。（圖／Netflix提供）

「逃家少年團」找來《無聲》黃金組合陳姸霏與劉子銓再合體，以及多位新生代演員林宴慈、朱勻甄、蔡佳彤、李恩佑、劉宥慳等人共同呈現青少年與家庭間相處矛盾的寫實議題，陳姸霏繼《無聲》後再度合作劉子銓，直呼兩人默契更好了：「拍攝過程中一直有跟子銓是生命共同體的感覺，我們也陪著彼此一起經歷了新的挑戰！」

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▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

▲「逃家少年團」找來許多新生代演員。（圖／Netflix提供）

不僅如此，陳姸霏更提到「一句看似玩笑的『不管發生什麼事我都一定會挺你到底』是蕭家穎最真實的想法，我覺得在成長的過程中可能多少會覺得孤單，會迷惘也會一個人偷偷哭泣，但當你轉過頭發現有人默默陪伴並支持你，這種感覺比什麼都重要，也是無可取代的。」

▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

另外，在劇中飾演少年林明誠的劉子銓也坦言：「從以前到現在演出過蠻多親情議題的作品，我很開心自己是在充滿愛的家庭長大，也很常跟家人溝通，所以比較不會出現跟戲中角色一樣的問題，也很希望大家透過我的演出能找到跟家人相處的解答。」

▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

劉子銓除了提到家庭關係之外，他也透露自己在演戲之前，有跟長大的林明誠劉俊謙討論角色詮釋的細節，他表示「我們都覺得林明誠因為家庭因素，不管是在教育、思想及行為舉止都比較壓抑，因為爸爸林景瑞（喜翔 飾）是警察出身，很多事情都是一板一眼不能改變的，所以他希望可以透過逃家得到喘息，但其實骨子裡還是個小孩，當事情發生之後的懦弱跟愧疚更不敢表達，長大過後很多事情就藏得比較深。」更分享實際拍攝時：「跟戲裡的爸爸喜翔哥在對戲上也有盡量保持距離，很深刻的感受到壓抑跟畏懼但不得不依賴，那段時間其實整個過程心裡都蠻不舒服的。」

▲陳姸霏《誰是被害者2》二搭劉子銓。（圖／Netflix提供）

▲劉子銓談演出《誰是被害者2》的過程。（圖／Netflix提供）

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陳姸霏, 誰是被害者2, 劉子銓

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