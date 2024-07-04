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賈靜雯漂髮「新造型激美」萬人讚爆！　49年人生第一次：當個辣妹

記者劉宜庭／綜合報導

賈靜雯現年49歲，依舊維持凍齡美貌，被讚一點都看不出來是3個小孩的媽。她過去大多頂著深色頭髮，如今罕見挑戰漂髮，改變過去一直以來的樣貌，成果出爐讓她十分滿意，笑說：「耶！迎接我的暑假～當個辣妹。」

▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

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▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯漂髮成果。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

賈靜雯透露，經過一段時間的思考，才決定挑戰不同以往的髮型：「漂了三次才把原來的顏色去掉！人生第一次為了改變坐到半夜，對髮型師來說要改變我一直的樣貌也是挑戰。」

▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯將染髮過程拍下PO網。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯漂髮。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯一度睡著。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

染髮過程中，賈靜雯從晚上7點開始踏入髮廊，一路染到隔天半夜3點才完成，期間一度睏到睡著，但她仍興奮表示「期待全新的樣貌」，最後手刷漂染成果出爐，讓她十分滿意，開心表示：「耶，迎接我的暑假～當個辣妹，好喜歡我的新髮色。」

賈靜雯也預告，之後會以新造型投入工作，「敬請期待之後的大片」。影片PO網後，不到一天時間就累積超過2萬人按讚，留言區更湧入大批網友給好評「完全是跟女兒們當姐妹了，好好看」、「原以為會變粉色嚇一跳，結果超美」、「好好看的顏色～好適合你」、「超美」、「好正」。

▲▼賈靜雯出席 Haggen-Dazs台灣首屆The Rose Project全球計畫記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈靜雯出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈靜雯過去大多以深色頭髮現身。（圖／資料照／記者林敬旻、周宸亘攝）

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