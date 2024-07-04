魏如萱突收歌迷拍片「道別」　家人通知已經離開…長文吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

歌手魏如萱近日發長文，透露自己有一位歌迷離世。她回覆想阻止對方，但家人告知已經離開了。她為此感嘆：「希望生命中所有的『來不及』，都能提早被自己翻轉成『來得及』。」

▲魏如萱長文感嘆生命無常。（圖／翻攝自臉書）

魏如萱回憶多年前一位空姐歌迷，是在空難中離開，偶爾還會想起最後一次短暫見面，是演出音樂劇結束之時。而她上週收到歌迷的影片，內容是歌迷有計畫要離開這個世界，因此向她說謝謝和最後一次告別，她回覆對方「希望不要這樣」，後來家人告知歌迷已經離開，「我想了很多天，消化了很久，並且用她的角度去理解死亡，她甚至希望我在唱〈彼個所在〉的時候可以想到她一下下，一開始我覺得這樣很自私，我並不想知道啊，但再想想，每個人對於生命的感受本來就可以有不同的選擇，面對她的離開，我選擇尊重」。

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魏如萱常聽到某某某突然怎麼樣走了，誰誰誰生病離開了，即使是不認識的陌生人，還是會感嘆生命的無常。她形容「生命像燈泡的玻璃一樣薄，而且滅掉的時候都是瞬間」，因此能笑就盡量笑，哭也要用力哭出來，可以好好的表達愛，勇敢讓對方知道，而且不要等到走不動的時候才去旅行，把生命許多來不及，翻轉成來得及。

網友感覺到魏如萱心情低落，紛紛留言鼓勵「只想說，抱一個」、「做你的歌迷很幸福」、「謝謝娃娃的溫柔」、「同樣都是human，你會收到類似的messages比別人多，辛苦你了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【魏如萱全文】

很多年前我有一個歌迷是空姐，她在空難中離開，我偶爾還是會想起我們的最後一次是在我演出音樂劇結束後的短暫見面。

上週有一個歌迷錄了一段影片給我，內容是她是有計畫的要離開這個世界，和我說了謝謝和最後一次的告別，我回覆她希望不要這樣，後來是家人的告知已經離開了。

我想了很多天，消化了很久，並且用她的角度去理解死亡，她甚至希望我在唱〈彼個所在〉的時候可以想到她一下下，一開始我覺得這樣很自私，我並不想知道啊，但再想想，每個人對於生命的感受本來就可以有不同的選擇，面對她的離開，我選擇尊重。

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時常會聽見某某某突然怎麼樣走了，誰誰誰生病離開了，即使是不認識的陌生人，還是會感嘆生命的無常。

生命像燈泡的玻璃一樣薄，而且滅掉的時候都是瞬間。

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所以能笑的時候就儘量笑吧，哭也要用力哭出來，可以好好的表達愛，就勇敢的讓對方知道，少一點點的遺憾也算是多一點點快樂。

去感受每一個你覺得的理所當然，其實還是有很多細節被忽略了，那些太過於在乎的執著，或許可以再放鬆一些些。

還有，不要等到走不動的時候才去旅行。

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希望生命裡所有的「來不及」，都能提早被自己翻轉成「來得及」。