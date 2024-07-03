又有放送事故！麋先生唱一半「出狀況」直播全曝光...傻眼：太離譜　

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生9月21日將首度登上台北小巨蛋開唱，今（3日）舉辦售票記者會，同門的宇宙人也來站台力挺；日前金曲獎上，歌王MC HotDog熱狗在演出時麥克風竟出包，在現場親睹全程的麋先生，直讚熱狗冷靜處理很專業，也想到以前演出時，主唱聖皓和吉他手小B的麥克風被技師放錯，導致現場觀眾只聽到小B的合音，且現場還有直播。

▲▼麋先生演唱會記者會，嘉賓宇宙人。（圖／相信音樂提供）

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聖皓說：「對觀眾很不好意思，技師忙衝上台換，結果他又搞錯，把喆安的拿給我。」當下麋先生很不開心，直呼太離譜了，不過他們還是原諒對方，至今雙方還是一起工作，聖皓笑說：「有告訴他下次注意。」也幽默說：「觀眾聽到可能覺得『喔？這團唱歌滿隨性的』。」

麋先生出道10年，終於站上小巨蛋開唱，被問是否有票房壓力，他們表示還好，但聖皓大氣說，成績好的話就會開2場，2場都賣光的話小B就露腹肌，小B坦言現在腹肌確實有點形狀，「至少很硬！」那聖皓是軟的嗎？聖皓本人一聽秒回：「我拒絕回答這題！」鼓手逸凡則說如果賣完就跑全馬。

此外，麋先生先前說若得金曲獎就送100份肯德基蛋塔，原因是喜歡吃蛋塔，肯德基知道後，除了在日前金曲慶功宴上提供100份原味蛋撻為麋先生打氣。今記者會也現場也送上炸雞與蛋塔，相當逗趣。

▲肯德基送麋先生蛋塔和炸雞。（圖／相信音樂提供）