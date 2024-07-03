劉家昌隔半年再掀戰！　兒子章立衡曬「對比照」暗酸：好戲在後頭

記者劉宛欣／綜合報導

音樂人劉家昌時隔半年多再度開戰前妻甄珍（本名章家珍）、兒子章立衡（舊名劉子千），雙方因財產問題在去年11月槓上，他日前再度於微博發文，指控甄珍砸錢買通北京當地公安偽造文書，凍結了自己辛苦打拼14年的公司，章立衡在隔天也透過臉書曬出近況照，構圖與神情神似爸爸劉家昌前一天上傳的照片，疑似是在以此回擊對方。

▲劉家昌隔半年多再度槓上前妻與兒子。（圖／翻攝自劉家昌微博）

章立衡2日在臉書曬出一張近況照，照片中可以看到他身穿白色T恤，整體相當輕便，神情看起來有些無奈，嘴角微微下垂，眉頭輕皺，似乎在表達一種無奈或困惑的情感。他的雙手自然地放在膝蓋上，手指微微彎曲，整個人看起來輕鬆而又有些茫然。照片與前一天劉家昌曬出的獨照相當類似，似乎是在藉此諷刺對方，而他也在下方留言表示「請多多關注，好戲還在後面呢」。

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▲章立衡僅曬出一張照片，間接回應父親。（圖／翻攝自章立衡臉書）

此前，劉家昌1日下午在微博發文向中國大陸的的中紀委喊話，指控甄珍請知名律師，買通了北京公安，聲稱對方謊報公章遺失、偽造文書，由於鷹潭公安「被收買」，衝進公司的會計室沒收了14年來的帳本，將公司暗中凍結，讓他難以接受努力了14年的成果，被一群「貪官汙吏」毀了，悲喊「只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家」。