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血肉果汁機金曲開場演出太神...親吐背後真相　曝與熱狗「宇宙預言」

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲金曲、金音「最佳樂團」的血肉果汁機，將於7月27日在北流開唱，他們近期在金曲獎上擔任開場表演嘉賓，成為首個登上小巨蛋、首個在金曲獎演出的金屬樂團。

▲▼血肉果汁機、熱狗。（圖／血肉果汁機提供）

▲血肉果汁機和熱狗。（圖／血肉果汁機提供）

他們一連帶來〈GOLDEN 太子 BRO〉、〈愛情99〉等熱門歌曲，唱到〈愛情99〉時，近兩百位「歌迷」從觀眾席衝到台上，隨著節奏衝撞、擺動雙手，更有人揮舞「血肉」大旗，將音樂祭的盛況呈現在金曲獎舞台上，瞬間將現場氣氛炒到最高點，也被網友直誇是超神演出，他們表示：「血肉的殺翻現場從不只是代表著台上五位團員，更代表著台下的觀眾狀態！他們隨著音樂沈浸其中，就不知不覺也成為了演出的主角之一，因此和導演共同討論後，決定邀請歌迷一起演出！」

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此外，血肉果汁機在金曲獎後台與演出嘉賓、新科金曲歌王MC HotDog熱狗相遇，熱狗看到他們結束開場演出後，正在找尋休息區，熱情招待他們到自己的休息室休息、放置演出器材。血肉果汁機也表示，當頒獎人宣布熱狗獲得金曲獎「最佳華語男歌手」的當下，他們同時在台下大聲歡呼、也為熱狗感到十分開心。

血肉果汁機在金曲獎當天的「華語金曲之夜」當DJ放歌演出，沒想到在後台又遇見了熱狗」，而他們接下來又將在血肉北流演唱會共演，讓熱狗也笑說：「我們怎麼最近很多行程都剛好一起！」血肉果汁機也表示：「我們是在敲定邀請狗哥擔任演唱會嘉賓之後，才知道我們都剛好會在金曲獎、華語金曲之夜演出，真的很符合這次演唱會主題『宇宙預言』！」

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血肉果汁機, 熱狗, MC HotDog

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