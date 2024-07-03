FEniX陳峻廷演BL當「叛逆少爺」　高顏值執事CP真面目曝光！

記者黃庠棻／台北報導

三立電視2024計畫預計籌備3部新BL劇，首部作品《全面管控》邀請到4位小鮮肉張哲偉、洪言翔、羅章恩以及「原子少年」出身、男團FEniX成員陳峻廷主演，日前該劇已正式開鏡，劇情融合了AI人工智能，更首度嘗試執事及鬼畜題材，開啟台灣BL劇新領域。

▲《全面管控》主演（左起）張哲偉、陳峻廷、羅章恩、洪言翔。（圖／三立提供）

FEniX成員陳峻廷這次在《全面管控》中，飾演被AI管控得無法翻身的叛逆少爺一角，華岡藝校戲劇科出身的他一直希望除了唱跳團體外，能真正成為一個演員。而與他搭擋成為CP的人則是曾參加全球前三大國際男士選美比賽「全球先生（Mister Global）」的張哲偉，曾被稱為全台灣最養眼的男人，兩人的高顏值讓戲劇未播就掀起一陣轟動。

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▲張哲偉與陳峻廷組成CP。（圖／三立提供）

張哲偉這次將挑戰一拿掉眼鏡就鬼畜S化的AI人工智能「恆4」，因為是機器人的角色，必須展現冷酷、不懂感情的演技，到了後半段又必須跟搭擋CP陳峻廷擦出愛的火花，讓他忍不住坦言「有難度」。所幸，張哲偉與陳峻廷一見面就毫無距離感，他笑稱對方眼神超會勾人，但還有一種無辜感「是會讓人想要保護他的眼神！」

▲張哲偉與陳峻廷組成CP。（圖／三立提供）

《全面管控》的另一對CP找來「南拳媽媽」洪言翔與新人羅章恩搭擋，劇情描述羅章恩因為家境關係，高職畢業便到工地打工、外送，假日則在咖啡廳打工。一次羅章恩被混混追債途中撞上了洪言翔，羅章恩第一眼就認出這是他一直在等待的人，兩人的關係流露出一種兩小無猜的浪漫氛圍。

▲洪言翔、羅章恩組成CP。（圖／三立提供）