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瑞莎講到烏克蘭淚崩！曝奶奶「地下室躲炸彈」：希望還能見到她

記者黃庠棻／台北報導

藝人瑞莎近年來致力在台灣發展韻律體操，不僅辦理協會親自教學還帶選手們參與各種國際賽事，今（3）日出席自己主辦的第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，在採訪中被問到烏克蘭家人的狀況，忍不住情緒當場淚崩，讓在場所有人都相當心疼。

▲瑞莎。（圖／記者姜國輝攝）

▲瑞莎提到烏克蘭家人哭了。（圖／記者姜國輝攝）

隨著烏俄戰爭持續延燒，瑞莎在訪問時被問及在烏克蘭的家人，一時之間情緒湧上心頭，遲疑了好幾秒後忍不住在眾人面前潰堤，她先是提到了80幾歲的奶奶，說道「希望奶奶還沒走之前可以見到她」，坦言自己已經有許久沒有跟奶奶見面，甚至連2個女兒都還沒跟對方見過。

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▲瑞莎。（圖／記者姜國輝攝）

▲瑞莎相當擔心人在烏克蘭的奶奶。（圖／記者姜國輝攝）

瑞莎表示「烏克蘭是一個不能碰觸的話題」，眼淚潰堤的她繼續透露，奶奶有時會一整天聯繫不上，因為炸彈的關係，必須躲在地下室，加上目前當地的收訊不好，奶奶的情況都會讓家人提心吊膽，幸好雙方一有空就會聯絡，只是當奶奶的一句「很怕看不到家人」，又讓她講到哽咽。而瑞莎的爸爸則是相當希望能夠回到烏克蘭，但出於擔心，瑞莎也勸阻了他返鄉的心。

此外，瑞莎更提到，自己的叔叔、爸爸的弟弟雖然年紀有點大，但在2個月前自願參軍，到前線打仗，目前已有2個月的時間聯繫不上對方，除了擔心叔叔之外，由於對方人在軍隊，這也讓奶奶獨自一人生活，雖然有看護的照顧，但瑞莎認為「可是看護不是家人」，對於奶奶身邊沒有家人陪伴相當心疼。

▲瑞莎。（圖／記者姜國輝攝）

▲瑞莎的叔叔自願到前線打仗。（圖／記者姜國輝攝）

最後，瑞莎表示其實烏克蘭的狀況越來越嚴重，自己有很多朋友都在戰爭中失去了手腳，說道「沒有腳現在在烏克蘭很正常」，每次看到戰爭的新聞都讓她相當痛心，只不過為了工作不影響自己心情，她跟家人選擇一天只花5分鐘的時間關心，深怕花再多的時間觀看，會想到還在當地的奶奶與正在打仗的叔叔。

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