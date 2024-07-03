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吳姍儒懷孕7個月爆接金鐘主持棒！「戲劇類人選是他」三立證實：有在接觸

記者孟育民／台北報導

電視圈年度盛事金鐘獎將在10月登場，今爆《CTWANT》出主辦單位三立電視已經敲定主持人選，綜藝類將由Sandy吳姍儒主持，而戲劇類則是姚淳耀挑起大樑。然而懷孕目前已七個月的吳姍儒，據悉是一口答應，產後一個月火速復出，相當有挑戰性。對此，三立稍早回應：「有在接觸，一切以官方公布名單為主。」

▲▼小明星大跟班錄影，主持人SANDY吳姍儒。（圖／記者李毓康攝）

▲吳姍儒傳出接下金鐘幾電視類主持棒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

吳姍儒近年來主持表現亮眼，節目邀約不斷，已拿下三座金鐘主持人獎座，如今傳出首度接下金鐘獎主持棒，才生產完一個月就扛下壓力，同時兼顧身體狀況又要顧及典禮事前準備，想必也是壓力不少。吳姍儒曾說過：「我的原則或許就是『有工作就做，做到沒工作為止，並且盡全力實踐生活即工作』。」不論何時何地何身份都會盡力做好每件事。

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▲▼全員請上車記者會-吳姍儒。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳姍儒主持表現兩眼。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

另外，姚淳耀也是首度接下金鐘獎主持棒，他在戲劇作品上表現亮眼，四年前以《鏡子森林》拿下視帝。事實上，他在2016年就曾以《在台灣的故事》抱回行腳節目主持人獎，近期為旅遊實境節目《演員們的旅行》代班，前往馬來西亞挑戰各種旅行清單。對於主持工作算是熟門熟路。

▲▼ 我的意外室友 首播-姚淳耀。（圖／記者黃克翔攝）

▲姚淳耀。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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關鍵字

金曲獎, 吳姍儒, 姚淳耀, 主持棒

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