「臺北房子貴又醜」　廖人帥喜曝要放棄時：成功買下第一間房

▲廖人帥開心宣布買房。（資料照／攝影中心）

記者張靖榕／綜合報導

藝人廖人帥日前發文，表示台北房子貴又醜，主要是大多數外觀配上價格，讓他覺得難以接受，因此在台北買房失敗，還詳列7點對於醜的觀點。然而很快地，他本月2日就開心宣布自己買房了，並透露買房相關資訊量嚴重不足的他，在這一個月學到了好多。

廖人帥2日宣布，在6月的最後一天，正當無殼蝸牛的他準備放棄買房時，竟然就找到了適合自己的房子。他也坦言買房是初體驗，相關知識量非常欠缺，更說自己「超級懵懵懂懂，好像白癡！」他說多虧熱心的朋友與臉書的大家不厭其煩為他解惑，才讓他最終找到自己喜歡的家。

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廖人帥表示過去一個月真的學到很多，「願大家都能在醜得要死的城市，找到屬於自己超可愛的小角落，賀成交啦！」

廖人帥6月27日深夜宣布在台北買房失敗，當時的他表示自己只能先租，並列出他認為的7點台北房子的「醜」，包括建築外觀、窗外景色、街區、堪用的醜、破爛舊的醜、有錢的醜，最後一點留給大眾自己感受。

當時廖人帥表示，買房尋求的是合理的價格，醜房子並非不可接受，但價格至少該便宜，但價格對比現況實在太不合理，要把辛苦賺來的錢拿來買這些「又醜又貴的破東西，真的太酷了！」