ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「臺北房子貴又醜」　廖人帥喜曝要放棄時：成功買下第一間房

▲廖人帥多次槓上金曲獎。（圖／攝影中心）

▲廖人帥開心宣布買房。（資料照／攝影中心）

記者張靖榕／綜合報導

藝人廖人帥日前發文，表示台北房子貴又醜，主要是大多數外觀配上價格，讓他覺得難以接受，因此在台北買房失敗，還詳列7點對於醜的觀點。然而很快地，他本月2日就開心宣布自己買房了，並透露買房相關資訊量嚴重不足的他，在這一個月學到了好多。

廖人帥2日宣布，在6月的最後一天，正當無殼蝸牛的他準備放棄買房時，竟然就找到了適合自己的房子。他也坦言買房是初體驗，相關知識量非常欠缺，更說自己「超級懵懵懂懂，好像白癡！」他說多虧熱心的朋友與臉書的大家不厭其煩為他解惑，才讓他最終找到自己喜歡的家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖人帥表示過去一個月真的學到很多，「願大家都能在醜得要死的城市，找到屬於自己超可愛的小角落，賀成交啦！」

廖人帥6月27日深夜宣布在台北買房失敗，當時的他表示自己只能先租，並列出他認為的7點台北房子的「醜」，包括建築外觀、窗外景色、街區、堪用的醜、破爛舊的醜、有錢的醜，最後一點留給大眾自己感受。

當時廖人帥表示，買房尋求的是合理的價格，醜房子並非不可接受，但價格至少該便宜，但價格對比現況實在太不合理，要把辛苦賺來的錢拿來買這些「又醜又貴的破東西，真的太酷了！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

推薦閱讀

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

才脫口團員友情破碎！　小春突宣布：退出頑童組樂團

才脫口團員友情破碎！　小春突宣布：退出頑童組樂團

謝金燕「不要覺得我好欺負」！　罕見動怒內幕全說了

謝金燕「不要覺得我好欺負」！　罕見動怒內幕全說了

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚討錢」！　製作人當場被綁票帶走

綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚討錢」！　製作人當場被綁票帶走

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

中國百花獎入圍名單公開「一堆流量明星」！陸網崩潰：內娛完蛋了

中國百花獎入圍名單公開「一堆流量明星」！陸網崩潰：內娛完蛋了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

上原亞衣拍AV「5年進帳千萬」！退役8年吐心聲：至今不敢告訴爸媽

上原亞衣拍AV「5年進帳千萬」！退役8年吐心聲：至今不敢告訴爸媽

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

才脫口團員友情破碎！　小春突宣布：退出頑童組樂團

謝金燕「不要覺得我好欺負」！　罕見動怒內幕全說了

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚討錢」！　製作人當場被綁票帶走

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

中國百花獎入圍名單公開「一堆流量明星」！陸網崩潰：內娛完蛋了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

上原亞衣拍AV「5年進帳千萬」！退役8年吐心聲：至今不敢告訴爸媽

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

廖人帥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 詐團教認藍勾勾辨識詐騙　楊繡惠傻眼：猖狂到沒政府
  2. 中國百花獎入圍名單公開「一堆流量明星」！陸網崩潰：內娛完蛋了
  3. 房業涵宣布遷完戶籍！　「愛的視角照」甜蜜曝光
  4. 茵聲遭反鎖更衣間！　靠「手機＋大門電子鎖」脫困嚇壞：重獲新生
  5. 啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光
  6. 路雲退SF9認了「因為貪心」　衝刺演員事業：就算被罵也要挑戰
  7. 重量級卡司！泫雅、羅志祥為中信兄弟K歌主題週演唱　4日售票
  8. 陳沂31萬臉書帳號復活！　「藍勾勾沒了」哀號：這次該怎辦？
  9. 熱狗金曲表演被消音「沒責怪任何人」！　霸氣發聲：我hold住啦
  10. 綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚討錢」！　製作人當場被綁票帶走

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366