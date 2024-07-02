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綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚討錢」！　製作人當場被綁票帶走

記者劉宛欣／綜合報導

藝人梁赫群過去擔任幕後工作，曾是節目製作人，他近日登上《11點熱吵店》分享危險的工作經歷，直言「攝影棚是最危險的地方」，曾經因為找大嫂團上節目，就被大哥警告「再找我老婆，會讓你看不到明天的太陽」，他坦言牽扯到社會人士，問題就會比較大，接著爆料某綜藝大哥欠了一堆賭債，竟牽連到節目製作單位，害製作人當場被綁票帶走。

▲綜藝大哥爆欠賭債「黑衣人闖攝影棚」綁架製作人討錢。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

▲梁赫群分享製作人被綁票的事件。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

梁赫群透露，曾有某位綜藝大哥欠了一堆賭債，每次錄影都有兩個黑衣人來盯場、收錢，拿的就是當天錄影的酬勞，久而久之大哥也感到不滿，夥同工作人員協助他逃走，後來來討債的黑衣人也沒有善罷甘休，某天直接打算要把擔任主持人的大哥帶走，帶回去跟背後的債主好好商量債務要如何處理。

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▲綜藝大哥爆欠賭債「黑衣人闖攝影棚」綁架製作人討錢。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

▲製作人當場被黑衣人帶走。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

但綜藝大哥身為主持人不能走，現場氣氛鬧得很僵，還有觀眾在等，後來有人跳出來勸說兩名黑衣人「你們把這位大哥帶走了，他就沒有辦法錄影，沒有辦法錄影，他哪有酬勞給你們？」兩人一想也對，但勢必要帶人回去交差，最後決定帶一人頂替，思來想去竟然就綁了錄影現場沒有事做的製作人，真的把人帶上車，直到晚上電視台老闆拿錢去把人贖回來，錢從主持人酬勞扣。

▲綜藝大哥爆欠賭債「黑衣人闖攝影棚」綁架製作人討錢。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

▲最後電視台老闆拿錢去贖回製作人。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

沈玉琳過去也曾是製作人，表示過去錄節目真的常遇到類似情況：「這種場面我們都習以為常。」錄影現場常會見到來收債的黑衣人，久而久之甚至也與黑衣人混熟，「後來遇到委屈還會麻煩他們幫忙處理。」

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11點熱吵店, 梁赫群

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