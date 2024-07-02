金友莊計畫泰國置產退休　寶弟「秒付訂金買房」結局翻轉催淚

記者許逸群／台北報導

「小孩都長大了，我也該為退休做準備了。」台灣藝人金友莊近期計劃在泰國退休置產的消息引發了關注，而她的兒子寶弟（葛兆恩）更是展現了十足的孝心和霸氣，立刻付了訂金替她圓夢！

▲金友莊計畫泰國置產退休，寶弟霸氣幫付訂金。（圖／金友莊提供）

金友莊一直對充滿異國風情的泰國情有獨鍾，隨著年齡的增長，她希望能夠在泰國過退休生活。她表示，泰國不僅生活環境優美，物價水平也相對較低，且提供養老簽證，特別適合退休人士安居。此外，泰國的房地產市場持續發展，購房政策對外國人相對友好，這些都成為了她選擇在泰國置產的重要原因。

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▲金友莊與寶弟先前到泰國看房，找了當地的地產達人諮詢。（圖／金友莊提供）

在泰國看房的過程中，金友莊找了泰國地產達人Ivan諮詢。當寶弟得知母親的計畫後，毫不猶豫地表示支持，他說：「她很喜歡我們看過的其中一個建案，我就說，那我幫妳付掉吧！」寶弟立刻支付了訂金10萬。寶弟說：「買房給家人或自己再也不是夢想，我希望媽媽能夠在泰國這個美麗的地方好好享受。」

寶弟透露：「我媽從我小時候就說想去泰國買房子，不只是價格，而是生活與天氣等各方面都不錯。但我以前對房子完全不懂，只知道很貴，直到後面自己了解以後，才發現，原來泰國的房子我好像努力一點是買得起的。」該房約46平米，總價約台幣700萬元。

值得一提的是，金友莊突然做出了一個令人意外的決定，她將這套房產登記在兒子寶弟的名下。金友莊表示：「這房子是寶弟為我付的訂金，我希望這份心意能夠長久地保留在他身邊，也希望他未來能夠在泰國享受這個美好的家。」寶弟也說，之後想再多買一間，讓家人們可以一起在泰國當鄰居。