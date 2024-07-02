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花蓮強震災情曝光！　范逸臣台東老家「魚池被震裂」

▲▼ 范逸臣台東開唱，國小老師組團應援。（圖／台東縣政府社會處提供）

▲ 范逸臣台東開唱，國小老師組團應援。（圖／台東縣政府社會處提供）

記者翁子涵／台北報導

張秀卿、范逸臣、戴愛玲、Bii畢書盡、曾瑋中，日前齊聚臺東舉辦《星光閃閃群星演唱會》為銀髮族開唱，被稱為「台東之光」的范逸臣，還被自己的國小老師跑來相認，並充當歌迷後援會會長，率領「老師應援團」大跳扇子舞幫范逸臣搖旗吶喊，提及四月花蓮大地震讓台東老家「魚池震裂乾涸」，范逸臣這次特別回家勘查關心，他透露：「上次最大地震，我們家魚池有裂縫，水全部洩光光、乾掉，我爸撈了幾條很大的魚，找不到縫在哪邊，屋子倒是沒什麼事。」

▲▼ 畢書盡、戴愛玲、曾瑋中接力開唱。（圖／台東縣政府社會處提供）

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▲▼ 范逸臣台東開唱，國小老師組團應援。（圖／台東縣政府社會處提供）

▲▼ 范逸臣台東開唱，國小老師組團應援。（圖／台東縣政府社會處提供）

不僅有老師組藝人應援團，更有長輩為了幫自己的孫子及孫女「追星」搶跟Bii畢書盡合照，不但意外促成「一家三代」齊追星，還讓畢書盡增加長輩粉絲，讓他開心笑說：「收穫滿滿！」爺爺奶奶們都紛紛搶著合照，有長輩甚至現場拍照完立即傳給孫女「炫耀」，還有一位阿姨把兒子喜事放一邊先跑來合影，讓畢書盡聽完先連忙道「恭喜」，笑說：「實在太感動！有些長輩雖然是第一次看到我，但聽到我的歌都跟搖擺，台東的朋友實在太熱情！」

同樣用音樂打破世代隔閡的還有台語歌小王子曾瑋中，為了能帶動現場氣氛，他特別選唱台語歌王蔡小虎耳熟能詳的經典歌〈愛人醉落去〉，果然造成現場長輩、大朋友、小朋友一起「搖咧搖咧」，堪稱全場最佳開心果，而兩人更不約而同預告接下來下半年要發新作品，結果才一宣佈就讓在場長輩粉絲熱烈鼓掌，還大聲應和：「百分百支持！」

提及與長輩一起唱歌的經驗，有著「鐵肺公主」稱號的戴愛玲透露自己不僅是長輩最愛的合唱夥伴，更因此而練就「老歌點唱機」的功力，她笑說：「人家說家有一老如有一寶是真的！我回部落時都用投幣式KTV跟長輩合唱當『練歌』，它們都愛點歐陽菲菲、葉璦菱的老歌，所以變得我越唱越熟練，老歌我很熟啦！」
 

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