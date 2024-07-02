林襄日版寫真預購奪「Amazon三冠王」！　封面照亮相辣到包不住

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄即將進軍日本推出寫真集，日前她已在社群公開寫真封面以及內部辣照，目前寫真集已開放預購，沒想到就率先登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍，引發外界討論。

▲林襄將在日本推出寫真集。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）



林襄將在7月10日推出日本版寫真集《薫-Kaoru-》，日前她在社群發文透露，之所以將標題命名為「Kaoru-」，是因為這本寫真是以香水為主題的照片集，她希望能讓讀者覺得彼此很親近，這樣她會感到很開心。目前寫真集還在預售階段，不僅登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍，甚至還位居「新品排行榜」以及「心願排行榜」的第一名。

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▲林襄登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

此外，透過林襄日前在社群公開的寫真集封面照可見到，她身穿淺藍色的蕾絲吊帶內衣，將長髮隨意披在肩上，微微凌亂的髮絲，襯托她的甜美及性感形象。林襄的妝容自然，她對鏡頭露出溫柔且略帶誘惑的眼神，將雙唇微微張開的模樣，擺出帶有神秘感的表情。這次拍攝由莉奈操刀，完美捕捉林襄充滿自信的姿態。