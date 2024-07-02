言承旭帶傷回台「替陳美鳳慶生」！　捧蛋糕現身感動她：謝謝小太陽

記者王靖淳／綜合報導

「最美歐巴桑」陳美鳳日前到馬來西亞舉辦個人演唱會，好姊妹藍心湄等人飛過去替她慶生，昨（1）日是陳美鳳68歲生日，她除了在社群發文透露已回到台北之外，同時可見到「忘年之交」言承旭，專程回台給她生日驚喜。為此，陳美鳳感動表示：「謝謝我的小太陽。」

▲陳美鳳分享與言承旭的合照。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳MeiFen）

透過陳美鳳分享的合照可見到，言承旭手捧著一個點著蠟燭的生日蛋糕，並面帶微笑地走向她。為此，陳美鳳一臉驚喜和開心，眼睛閃閃發光，微微伸出手準備迎接這個特別的生日蛋糕，她在文中寫道：「滿滿的感動和驚喜，謝謝我的神秘客一直那麼貼心。」畫面相當溫馨，背景中還能看到現場其他人的笑容和目光，似乎都在為這刻感到高興。

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▲言承旭端蛋糕替陳美鳳慶生。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳MeiFen）

在其他照片中可見到，言承旭坐在桌旁，手中拿著一杯紅酒，微笑看向陳美鳳，同時也意外曝光手臂上纏著繃帶的傷勢。陳美鳳則站在言承旭旁邊，手搭在他的肩膀上，露出滿足的笑容。事實上，陳美鳳與言承旭認識超過10年，每逢陳美鳳生日時，言承旭都不會缺席，日前他才在大陸錄實境節目《我在橫店打籃球》，不過因受傷暫時休息，如今帶傷回台替陳美鳳慶生，合照曝光後感動不少人。