林萱瑜曝登記結婚內幕！　Junior忘了帶婚約書「只記得帶小鬼」

記者黃庠棻／台北報導

女星林萱瑜今（2日）出席三立新八點台劇《願望》記者會，這也是她跟Junior結婚後首度公開露面，頂著一頭俏麗短髮，看起來春風滿面，在採訪中也被問到有關登記結婚的細節，透露兩人當天竟然出包「忘記帶婚約書」，笑翻眾人。

▲林萱瑜出席《願望》卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

林萱瑜被問到婚後生活有沒有什麼改變，她透露因為跟Junior交往時間很久，也同居了一大段時間，所以並沒有太大改變，講到老公的優點，她害羞地表示對方能夠接住她的情緒，也知道如何讓她的心情變好，甜蜜說道「這是他讓我覺得最舒服的地方」。

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▲林萱瑜在訪問中大方放閃。（圖／記者林敬旻攝）

只不過，林萱瑜接演《願望》角色戲份吃重，為了連戲也讓「做人計畫」被迫延宕，她忍不住透露自己每次見到長官都會被關切，被叮嚀千萬「不可以懷孕」，雖然家人和老公Junior都希望能趕快有寶寶，但因為拍戲的關係，也只能等待作品告一段落再計畫，不過她也強調這幾年一定會懷孕。

▲林萱瑜日前跟Junior登記結婚。（圖／翻攝自Insatgram／kininii）

此外，林萱瑜跟Junior在6月中旬登記結婚，小倆口帶著小鬼的公仔一起見證喜訊。被問到當天的細節，林萱瑜透露小鬼對Junior的影響很深，而老公帶著小鬼的公仔見證一事她事先不知情，甚至當天夫妻倆還忘記帶結婚書約，丈夫甚至只記得帶著小鬼公仔抵達戶政事務所，可愛的小插曲讓眾人笑成一片。

▲Junior、林萱瑜結婚登記帶小鬼公仔。（圖／翻攝自IG）