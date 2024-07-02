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何韻詩音樂會遭拉封鎖線哭了！　10名港警逼中斷「記錄全場身分證」

記者田暐瑋／綜合報導

香港歌手何韻詩過去因政治立場屢遭刁難，5年前來台出席「929撐香港」遊行，遭統促黨從後腦潑紅漆羞辱。近日舉辦音樂會，現場卻遭警方拉起封鎖線，同時記錄何韻詩及在場粉絲的身份證資訊，導致音樂會兩度中斷。

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲何韻詩5年前來台遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

何韻詩6月30日在香港舉辦小型音樂會，大約1個小時後，警方突然到場稱接到噪音投訴，她也配合地要求現場粉絲降低音量，但緊接著發現警方出動4輛警車及10名警員，一一要求場外粉絲交出身分證留下資料，在警方的干預下，何韻詩試圖維持音樂會的進行，在演唱《親愛的黑色》時情緒激動，眼含淚水。

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▲何韻詩音樂會遭中斷。（圖／翻攝自何韻詩IG）

▲何韻詩音樂會遭中斷。（圖／翻攝自何韻詩IG）

隨後警方又一次中斷了演出，要求記錄在場人員的身份資料，何韻詩主動請求警方先記下自己和吉他手的身份證，以求能儘快恢復演出，接著面對直播鏡頭表示：「警察有什麼話說，要我的身分證嗎？網上的朋友，我們出現了一些小狀況，我們如山，不動如山。」最後音樂會順利進行至結束，事後她也發文：「原來再紛亂，繼續做好自己，便可。」

▲何韻詩音樂會遭中斷。（圖／翻攝自何韻詩IG）

▲何韻詩音樂會遭中斷。（圖／翻攝自何韻詩IG）

事實上，何韻詩長期參與香港的政治運動，2022年5月因涉嫌違反《港區國安法》被捕，雖後獲保釋，但其演藝生涯屢受阻礙，此前也發生多次因場地被取消或其他「行政阻礙」，而難以舉辦活動的狀況。

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