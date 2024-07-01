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金曲35收視率出爐！　最高點落在「吉那、張秀卿表演」73萬人觀看

記者孟育民／台北報導

2024年第35屆金曲獎頒獎典禮於上週六（6/29）圓滿落幕，頒獎典禮於電視頻道播出的整體平均收視2.78，有效平均收視2.72，雙雙位居當日全國收視第一，分眾收視以「35至49歲女性」的4.84最高、「30至49歲女性」的4.53次高。在YouTube官方網路平台總點擊數近275萬次；LINE 三大內容平台直播總觀看次數近500萬，總計新媒體觀看總次數約775萬次，加計電視頻道總收視數，全球觀看人數總計突破千萬次；而截至7月1日止，金曲官方FB、IG也有超過675萬次的觸及總量，WEIBO的話題總量達2.5億。

▲Lulu演出相當熱鬧。（圖／台視提供）

▲第35屆金曲獎收視率出爐 。（圖／台視提供）

典禮頒獎橋段的平均最高收視3.36，落在劉清池獲頒「特別貢獻獎」並上台領獎致詞時，共72萬9千人搶看；同樣收視3.36落在高捷、黃奇斌頒發「最佳台語專輯獎」，共72萬8千人收看；第三高收視3.35，則是黃妃奪下「最佳台語女歌手獎」上台領獎致詞時，共72萬8千人收看。此外，蘇明淵獲得「最佳台語男歌手獎」時，收視也有3.33，共72萬2千人收看；主持人Lulu黃路梓茵化身導遊介紹評審團時，收視則是3.17，共68萬7千人收看。

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▲▼ 金曲獎收視出爐 。（圖／台視提供）

▲劉清池獲頒「特別貢獻獎」 。（圖／台視提供）

表演節目以吉那（楊淑喻）、張秀卿的客台雙語表演最吸睛，收視達3.37，吸引73萬2千人觀看；次高收視3.27落在日本搖滾天團「生物股長」的表演節目 「Blue Bird、SAKURA」，吸引71萬人觀看；第三高收視3.12，落在家家演唱的組曲「DIMA(排灣族古調)、我在那邊唱」，共有67萬7千人收看，第四高收視3.08則是今年的金曲歌王MC HotDog熱狗表演的節目「她的眼光、約翰屈伏塔、髒藝術家」，共有66萬8千人收看，而洪佩瑜帶來的組曲「沙文、污漬、Fix You」，收視也有3.03，共65萬8千人收看。

▲▼ 吉那 楊淑喻、張秀卿客台雙語演出 成典禮收視高點。（圖／台視提供）

▲吉那、張秀卿客台雙語演出，成典禮收視高點。（圖／台視提供）

▲▼日本搖滾天團「生物股長」。（圖／台視提供）

▲日本搖滾天團「生物股長」表演掀回憶殺。（圖／台視提供）

台視轉播星光大道部分，全體平均收視1.16，有效收視1.25，最高點落在壓軸的「楊乃文」星光紅毯受訪時，收視達2.20，共吸引47萬7千人收看；次高為黃韻玲帶上兒子在星光紅毯受訪，收視2.08，共45萬2千人收看，第三高為YELLOW 黃宣星光紅毯受訪，收視2.03，共44萬1千人收看。

▲第35屆金曲獎星光大道，楊乃文。（圖／攝影中心攝）

▲楊乃文紅毯造型超帥氣。（圖／攝影中心攝）


 

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