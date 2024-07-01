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愛莉莎莎搭小黃「司機繞路鑽車」！　氣炸開罵：技術比我還爛

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，今（1）日她發文透露，在搭計程車時發生一件令她傻眼的事，並在文中還原事發經過，無奈表示：「那麼多年第一次遇到。」

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎Alisasa）

愛莉莎莎透露，稍早她在搭計程車時，原本司機在高架上按照導航正常行駛，途中的路況順暢也沒塞車，不過對方卻突然偏離路線並向她說：「那我就不照導航走囉！」接著，司機選擇下橋後繞了15分鐘，導致原本應該短暫的車程被拉長至30分鐘。為此，愛莉莎莎當場質問司機「你在幹嘛？」未料對方卻狡辯走高架會比較遠。

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▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Insatgram／goodalicia）

▲愛莉莎莎在社群分享遇到瘋狂司機。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，感覺司機的開車技術比她還爛，不僅瘋狂亂鑽車流，使車輛頻繁變換車道，且多次被後方車按喇叭，甚至有時因受驚嚇而龜速行駛，再次被後車按喇叭，讓她感到很不安，懷疑自己的安全受到威脅，「我真的覺得會不會死在車上的地步。」隨後，愛莉莎莎再PO文報平安，表示自己安全抵達醫美診所，無奈表示：「撿回一條小命。」

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愛莉莎莎, 網紅, YouTuber

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