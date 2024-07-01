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張書豪「緊貼歐陽妮妮」現身張捷慶生會！　求婚後首同框畫面曝

記者高語璠／綜合報導

藝人夏如芝與張捷結婚後，育有一個3歲的寶貝女兒「芝麻」，不時透過社群分享一家人生活日常，受到許多人的喜愛。貼心的她日前為老公準備生日大驚喜，除了邀請家人之外，還找來演藝圈朋友們，合照曝光後，被眼尖的網友意外發現歐陽妮妮、張書豪的身影，在網路上掀起討論。

▲▼夏如芝PO出的慶生照驚現歐陽妮妮、張書豪。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

▲夏如芝PO出的慶生照驚現張書豪（左1）、歐陽妮妮（左2）。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

透過夏如芝發出來的貼文可見到，首圖是一家人溫馨合照，3個人穿著同款衣服，對著鏡頭開心比YA，照片往後滑，發現不只有家人到場慶祝，連演藝圈的好友們也都現身，同場的有黃河、潘映竹，還有最近剛宣布求婚成功喜訊的歐陽妮妮與張書豪。

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▲▼夏如芝PO出的慶生照驚現歐陽妮妮、張書豪。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

▲夏如芝日前為張捷準備生日驚喜。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

事實上，歐陽妮妮與張書豪兩人穩定交往5年，日前感情修成正果，求婚當天歐陽龍、傅娟、還有兩個妹妹都在場。有趣的是，張書豪在求婚前一天，找來歐陽娜娜求救，緊張的說：「好恐怖啊，我有40幾個人，而且是雙方父母都會去，因為正常求婚其實不會！」

▲歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）

▲歐陽妮妮、張書豪愛情修成正果。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

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夏如芝, 張捷, 歐陽妮妮, 張書豪

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