小男孩樂團開唱嗨到險出事！　尾聲突「加碼1事」全場暴動了

▲ 小男孩樂團在新莊熱鬧開唱。（圖／寬宏藝術X滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團睽違2年，上月30日在新莊舉辦「老闆！到底行不行？」 演唱會，不只打造上班情境，更要粉絲用分貝「業績報告」，在演唱會最後加碼舉辦尾牙抽獎讓歌迷開心大喊「值回票價」、「賺爛了」，吉他手漢斯表示：「要舞台事故了！太嗨了跳到我褲子要掉！」主唱米非也感性說：「在這九年之中，經歷了不少低谷，但想要一路支持自己的歌迷，就跟團員們一起互相加油不要放棄，也很開心今天能看見每一位熟面孔！」

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▲▼ 小男孩樂團開唱尾聲特別舉辦抽獎活動。（圖／寬宏藝術X滾石唱片提供）



團長昌哥也提到：「當初也是因為在準備尾牙表演，而意外成團，一路至今也九年了，團員本身都要上班，有空才能斜槓聚在一起玩音樂，對這次演唱會主題很有共鳴。」米非也為了演唱會苦練高跟鞋舞蹈，在歌曲〈我要的愛不是這樣〉，化身性感舞姬走至延伸台熱舞，引起台下不小騷動，接著將〈We Don’t Stop〉、〈要義無反顧的奔跑〉改編，舞台更搭配鏡球將現場打造成 Disco 舞廳推高氣氛，讓全場隨著音樂擺動，享受當下迷人的氛圍。

在演唱〈讓我聽見你〉的時候，米非想起過世的狗狗而哽咽唱不下去，全場歌迷也大合唱替米非接力完成。在安可橋段時，團員們將現場打造成大型尾牙，不僅加碼抽獎，更印製「小男孩樂團限定玩具鈔」，將400張玩具鈔灑滿空中，滿足歌迷們想加薪的慾望！更嗨唱天后張惠妹的〈三天三夜〉以及非金髮四美合唱團的〈What’s up〉讓全場沸騰，歌迷們隨著音樂無顧慮的盡情跳動，最後以經典名曲〈天使也會受傷〉與〈轉身以後〉畫下完美句點。

演唱會也吸引同門師弟U:NUS、邱振哲，以及本屆金曲獎最佳華語女歌手得獎者孫盛希到場支持，團員們紛紛大喊：「歌后好！」米非更開玩笑在歌后面前唱歌好緊張，但會更努力把每首歌都唱好。這次小男孩樂團以上班族的心聲為出發，用團員自身的背景去跟演唱會主題連結，讓大多身為上班族的歌迷特別有共鳴。鼓手阿中也鼓勵歌迷：「各行各業都有辛苦的地方，但一定要用正能量去面對，才會化解困難，大步向前！」