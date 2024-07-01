桃園電影節主視覺藏驚喜！雙開幕、閉幕片曝光

記者許逸群／台北報導

第11屆桃園電影節將於8月16日登場，今（1日）公布主視覺海報，以鮮豔濃烈的螢光桃紅，巧妙呈現「桃」園獨有特色！同時端出影迷期待已久的精彩開閉幕片陣容，紀錄片《念念眷村：文學裡的眷村故事》與《我們還有明天》以雙開幕片的華麗姿態拉開序幕；閉幕片由威尼斯影展正式競賽片《流浪吉普賽》劃下完美句點。

▲桃園電影節主視覺海報。（圖／桃園電影節提供）

桃園電影節主視覺海報以鮮豔濃烈的螢光桃紅，搭配充滿經典傳承意義的底片圖樣。設計師傅學祺大膽採用搶眼又吸睛的桃紅色，恢宏大器地呈現出只有「桃」園能夠駕馭的特色，同時也與今年桃影主題「遷徙」遙遙呼應，反映出在地多元融合文化後產生的旺盛生命力。

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設計師傅學祺在看似刻意模糊處理的兩條底片圖像之中，隱藏著細心觀眾才會發現的驚喜，原來主視覺海報上的兩條底片當中，每一格影像都來自今年桃影片單中的精彩作品，從頭到尾都緊扣著主題「遷徙」，將本屆桃影的核心精神詮釋得淋漓盡致。

▲▼桃影開幕片《念念眷村》與《我們還有明天》。（圖／桃園電影節提供）

在「遷徙」主題之下，今年桃影精心規劃超華麗雙開幕片陣容，由來自台灣本地的紀錄片《念念眷村：文學裡的眷村故事》與來自義大利的劇情片《我們還有明天》分進合擊，拉開橫跨半個地球、超過70年時空的炫目燦爛影展序幕。閉幕片《流浪吉普賽》更是為今年主題「遷徙」畫龍點睛，留下最動人的餘韻。

▲桃園電影節閉幕片《流浪吉普賽》。（圖／桃園電影節提供）