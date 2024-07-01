ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丟丟妹減肥「半夜肚子餓只吃1食物」！醫誇：很聰明 昔狂鏟20kg

記者潘慧中／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）曾分享在完全沒有運動、單純控制飲食的前提下，成功甩肉20公斤還不復胖的秘訣。近日格外引起討論的是，她曝光了宵夜所吃的東西，引來中醫師郭大維直誇：「很聰明！」

▲▼丟丟妹,李明珊。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

▲▼丟丟妹宵夜吃蝦子。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

▲▼丟丟妹,李明珊。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「當認真減肥時⋯半夜肚子餓怎麼辦？」丟丟妹說道，同時在社群網站上傳影片揭開真相，原來她選擇吃蝦子，「一隻蝦子只有7大卡耶！比吃澱粉好吧！」

▲▼丟丟妹,李明珊。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

▲▼丟丟妹瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

▲▼丟丟妹,李明珊。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）▲▼丟丟妹,李明珊。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

對此，中醫師郭大維在留言區誇獎丟丟妹很聰明，「肚子餓了可以吃蛋白質，總比吃精緻澱粉來得好，且水煮的比炸的好，但還是要適量。」

▲▼丟丟妹,李明珊。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

▲丟丟妹半夜吃蝦子被醫生稱讚很聰明，但仍要適量進食。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）

事實上，丟丟妹曾分享減肥期間的三餐菜單，早餐通常都會吃兩顆蛋和喝美式咖啡，中餐會吃一顆手掌大小的地瓜、三種蔬菜和魚，如果還是餓到受不了，她就會吃低熱量的水果，例如芭樂，還有一個訣竅是切成丁，增加咀嚼感。

至於晚餐，李明珊透露她會盡量在晚上8點前吃完，通常是吃三種蔬菜和一份蛋白質，比方說板腱牛、鱈魚、鮭魚或鯖魚。照上述菜單進食持續1個月，168公分的她成功減到48公斤，更沒有復胖。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丟丟妹, 李明珊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 沈春華「金曲看到捨不得關」！　驚呆草東經紀人感言：一群人的力量
  2. 男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光
  3. 李聖傑獻唱第1萬次《痴心絕對》！　全場大合唱掀回憶殺
  4. 重大傷病資格遭取消！唐玲燒500萬抗癌　醫：妳現在是普通人
  5. 台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出
  6. 丟丟妹減肥「半夜肚子餓只吃1食物」！醫誇：很聰明 昔狂鏟20kg
  7. 王心凌「10公斤絕美華服」曝光！　巡演落幕突曝「重磅喜訊」
  8. 李多慧是I人「MBTI人格首曝光」！　自認拍攝前做足準備克服內向
  9. 30歲女上班族「口中吐出排泄物」！術後便秘2周　腸全黏成「粽子」
  10. 血尿1個多月！呂如中「進行癌症檢查」沮喪險被車撞　結果曝2處腫脹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366