丟丟妹減肥「半夜肚子餓只吃1食物」！醫誇：很聰明 昔狂鏟20kg

記者潘慧中／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）曾分享在完全沒有運動、單純控制飲食的前提下，成功甩肉20公斤還不復胖的秘訣。近日格外引起討論的是，她曝光了宵夜所吃的東西，引來中醫師郭大維直誇：「很聰明！」

▲▼丟丟妹宵夜吃蝦子。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



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「當認真減肥時⋯半夜肚子餓怎麼辦？」丟丟妹說道，同時在社群網站上傳影片揭開真相，原來她選擇吃蝦子，「一隻蝦子只有7大卡耶！比吃澱粉好吧！」

▲▼丟丟妹瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



對此，中醫師郭大維在留言區誇獎丟丟妹很聰明，「肚子餓了可以吃蛋白質，總比吃精緻澱粉來得好，且水煮的比炸的好，但還是要適量。」

▲丟丟妹半夜吃蝦子被醫生稱讚很聰明，但仍要適量進食。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



事實上，丟丟妹曾分享減肥期間的三餐菜單，早餐通常都會吃兩顆蛋和喝美式咖啡，中餐會吃一顆手掌大小的地瓜、三種蔬菜和魚，如果還是餓到受不了，她就會吃低熱量的水果，例如芭樂，還有一個訣竅是切成丁，增加咀嚼感。

至於晚餐，李明珊透露她會盡量在晚上8點前吃完，通常是吃三種蔬菜和一份蛋白質，比方說板腱牛、鱈魚、鮭魚或鯖魚。照上述菜單進食持續1個月，168公分的她成功減到48公斤，更沒有復胖。