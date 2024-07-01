Key市場狂被認出！突收暖心咖啡　親自上門回謝：至少收下我簽名

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體SHINee成員Key是節目《我獨自生活》固定班底，他近期在錄製節目時到市場採買，沒想到被粉絲認出來，突然送上一杯冰涼的咖啡，他驚訝之餘，拿起包包裡的油性筆簽名，想要回謝對方，親自找上門手搖店，令該位粉絲開心到當場尖叫、不斷喊著「怎麼辦」，超暖互動令觀眾與主持人都笑喊太可愛了。

▲▼Key市場狂被認出，突然收到暖心咖啡，他超感動。（圖／翻攝自friDay影音）



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Key性格幽默又親民，在團體SHINee活動時就已經擁有大批粉絲喜愛，，但自從出演《我獨自生活》與《驚人的星期六》之後，又打開超高國民度，連市場裡的大媽、大叔們都認識他。

▲▼Key親自上門回謝該名粉絲，親切地表示「至少收下我簽名」。（圖／翻攝自friDay影音）



近來到訪市場採買，一名粉絲擔心Key口渴，主動送上冰涼咖啡，他雖然謙虛地婉拒：「我可以自己買來喝的。」但粉絲已經把飲料送給並逃跑，為了回報歌迷的愛心，準備齊全的他立刻拿出包包裡的簽名筆，替對方簽下親筆簽名，還走回店面親自表達謝意：「不能這樣啦，那妳至少收下我的簽名。」展現超親切的巨星風範。

▲Key市場狂被認出，親切送出簽名。（圖／翻攝自friDay影音）



Key在市場簽名回送歌迷，隨後也有幾位長輩前來要簽名，他來著不拒全都答應給簽名，不忘謙虛地說著「謝謝」，連路人走過去對他比出愛心，他也能及時反應，「現在我覺得能認出我很好，也很感激。」不只在南韓國內有高知名度，他近期展開海外巡迴演唱會售票成績優秀，8月17前往高雄流行音樂中心，門票熱賣中。