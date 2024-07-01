ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

【獨家】【糗爆假上身】上節目秀名牌私藏　成語蕎愛馬仕絲巾遭爆假貨

▲39歲的成語蕎從模特兒出道，入行多年外貌保養得宜，她因為愛買名牌精品成了各大節目寵兒，卻不料疑似用了假貨出大糗。（翻攝自成語蕎臉書）

圖文／鏡週刊

女星成語蕎經常上節目分享購買精品心得，近日她在節目上秀出Versace包包，宣稱全台只有這一個，還透露她的爸爸怕包包把手被弄髒，特別用了一條愛馬仕絲巾纏住把手，但有眼尖的讀者卻向本刊爆料，指該條絲巾其實是仿冒品。

日前本刊接獲讀者爆料，表示成語蕎在節目中，秀出的愛馬仕絲巾上有「Made in China」標籤，質疑絲巾為仿冒品。據查，成語蕎在節目上主要展示的是近期入手的Versace水藍色托特包，她透露包包大約是6萬元左右，雖然不是太貴，但目前台灣只有這一個，為了不被弄髒並增加美觀性，她爸爸還用了一條愛馬仕絲巾綁住把手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【糗爆假上身】上節目秀名牌私藏　成語蕎愛馬仕絲巾遭爆假貨

▲成語蕎在節目中分享全台唯一的Versace水藍色的托特包，一個6萬元，她說是成爸爸贈送的。（翻攝自《女人我最大》YouTube）

讀者扮柯南　標籤追追追

成語蕎在節目中是這樣說的：「這包是爸爸送的，因為爸爸很愛這個品牌，買了很多衣服，也幫我買了很多，就是要穿父女裝的意思。他是看到我另一個包已經壞了，所以買了這個（Versace包）給我，還怕我弄髒手把，特別幫我綁上愛馬仕絲巾，這是爸爸對女兒的愛。」

但讀者表示，他是聽到成語蕎說全台只有一個包，特別將包包放大來欣賞一下，沒想到卻意外發現包包上的絲巾上竟有著「Made in China」的標籤，而愛馬仕包款都是由愛馬仕位於法國的12家皮革工廠製造，絲巾、圍巾也是在里昂的工廠印染製作，因此不會假手其他國家製造。

【獨家】【糗爆假上身】上節目秀名牌私藏　成語蕎愛馬仕絲巾遭爆假貨

▲綁在Versace包手把上的愛馬仕絲巾被放大查看，卻看到標籤寫Made in China。

【獨家】【糗爆假上身】上節目秀名牌私藏　成語蕎愛馬仕絲巾遭爆假貨

▲愛馬仕產品全都是法國製造，正品應該是Made in France。（讀者提供）

掃貨VIP　喜獲珍稀包

在這集的節目中，成語蕎除分享Versace包包，也秀出日前在日本銀座搶到的百萬小香包，因為顏色特別，讓她一見鍾情。

【獨家】【糗爆假上身】上節目秀名牌私藏　成語蕎愛馬仕絲巾遭爆假貨

▲成語蕎（右）與成爸爸（左）感情很好，對名牌精品一樣喜愛，常結伴大採購。（伊林娛樂提供）

成語蕎又透露，在台灣買小香包不容易，有次她到精品店購物，先後選了鞋子、衣服、飾品等，但一心想買的香奈兒19系列黑色包卻沒貨，結果在她們準備將鞋子和衣服拿去結帳時，店員才拿出黑包包，宣稱是留給VIP的客人，見她買很多，才願意先賣給她，讓成語蕎開心買單。

從模特兒出道的成語蕎，曾發過EP、演過戲，也主持節目，推出過兩本寫真集，近年則活躍綜藝節目。成語蕎的爸爸是白手起家的水電承包商，家境算不錯，因此成語蕎沒有經濟壓力，不用養家，也經常會刷爸爸的卡買名牌包，而且父女都愛精品，更會相約一起購物。

成語蕎回應

成語蕎經紀人表示，其實是成語蕎爸爸記錯了品牌，因買的東西實在太多，所以成語蕎也口誤（並非愛馬仕絲巾）了。


更多鏡週刊報導
【獨家】【神隱突露臉】男友涉洗錢羈押中　錢帥君斷聯親友忙追星
【獨家】【幸福大方曬】新婚一年難得聚首　韓笙笙十指緊扣抓牢老公

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

茵聲出國「解放深V」溢出渾圓！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」溢出渾圓！　羞喊：叫我小妖精　

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

林襄日本寫真封面穿超辣！　「解放渾圓」真實身材現形

林襄日本寫真封面穿超辣！　「解放渾圓」真實身材現形

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

胡瓜為《神偷奶爸》獻聲14年！自嘲「配到歐陽妮妮都結婚了」曾國城再補槍

胡瓜為《神偷奶爸》獻聲14年！自嘲「配到歐陽妮妮都結婚了」曾國城再補槍

樂天女孩被爆「搞排擠」琳妲發聲揭真相！　私下真實互動全說了

樂天女孩被爆「搞排擠」琳妲發聲揭真相！　私下真實互動全說了

韓正妹網紅來台太熱中暑！　「板橋路邊昏倒」崩潰求救畫面全被錄

韓正妹網紅來台太熱中暑！　「板橋路邊昏倒」崩潰求救畫面全被錄

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

茵聲出國「解放深V」溢出渾圓！　羞喊：叫我小妖精　

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

林襄日本寫真封面穿超辣！　「解放渾圓」真實身材現形

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

胡瓜為《神偷奶爸》獻聲14年！自嘲「配到歐陽妮妮都結婚了」曾國城再補槍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 成語蕎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了
  2. 唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局
  3. 《腦筋急轉彎2》細膩呈現「如何處理情緒」　略遜首集一籌
  4. 愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟
  5. 胡瓜為《神偷奶爸》獻聲14年！自嘲「配到歐陽妮妮都結婚了」曾國城再補槍
  6. 茵聲出國「解放深V」溢出渾圓！　羞喊：叫我小妖精　
  7. 迷因成真！翁立友參戰S2O：唱電音版〈我問天〉　謝和弦、范逸臣也來了
  8. TXT北京遇私生「惡劣行徑」！　太顯動怒發文竟挨嗆：討厭就別來
  9. 祖雄帶女兒「搭小黃遇恐龍司機」！　火大開罵：不要挑戰爸爸
  10. 《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366