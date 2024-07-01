成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

▲39歲的成語蕎從模特兒出道，入行多年外貌保養得宜，她因為愛買名牌精品成了各大節目寵兒，卻不料疑似用了假貨出大糗。（翻攝自成語蕎臉書）

圖文／鏡週刊

女星成語蕎經常上節目分享購買精品心得，近日她在節目上秀出Versace包包，宣稱全台只有這一個，還透露她的爸爸怕包包把手被弄髒，特別用了一條愛馬仕絲巾纏住把手，但有眼尖的讀者卻向本刊爆料，指該條絲巾其實是仿冒品。

日前本刊接獲讀者爆料，表示成語蕎在節目中，秀出的愛馬仕絲巾上有「Made in China」標籤，質疑絲巾為仿冒品。據查，成語蕎在節目上主要展示的是近期入手的Versace水藍色托特包，她透露包包大約是6萬元左右，雖然不是太貴，但目前台灣只有這一個，為了不被弄髒並增加美觀性，她爸爸還用了一條愛馬仕絲巾綁住把手。

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▲成語蕎在節目中分享全台唯一的Versace水藍色的托特包，一個6萬元，她說是成爸爸贈送的。（翻攝自《女人我最大》YouTube）

讀者扮柯南 標籤追追追

成語蕎在節目中是這樣說的：「這包是爸爸送的，因為爸爸很愛這個品牌，買了很多衣服，也幫我買了很多，就是要穿父女裝的意思。他是看到我另一個包已經壞了，所以買了這個（Versace包）給我，還怕我弄髒手把，特別幫我綁上愛馬仕絲巾，這是爸爸對女兒的愛。」

但讀者表示，他是聽到成語蕎說全台只有一個包，特別將包包放大來欣賞一下，沒想到卻意外發現包包上的絲巾上竟有著「Made in China」的標籤，而愛馬仕包款都是由愛馬仕位於法國的12家皮革工廠製造，絲巾、圍巾也是在里昂的工廠印染製作，因此不會假手其他國家製造。

▲綁在Versace包手把上的愛馬仕絲巾被放大查看，卻看到標籤寫Made in China。



▲愛馬仕產品全都是法國製造，正品應該是Made in France。（讀者提供）



掃貨VIP 喜獲珍稀包

在這集的節目中，成語蕎除分享Versace包包，也秀出日前在日本銀座搶到的百萬小香包，因為顏色特別，讓她一見鍾情。

▲成語蕎（右）與成爸爸（左）感情很好，對名牌精品一樣喜愛，常結伴大採購。（伊林娛樂提供）



成語蕎又透露，在台灣買小香包不容易，有次她到精品店購物，先後選了鞋子、衣服、飾品等，但一心想買的香奈兒19系列黑色包卻沒貨，結果在她們準備將鞋子和衣服拿去結帳時，店員才拿出黑包包，宣稱是留給VIP的客人，見她買很多，才願意先賣給她，讓成語蕎開心買單。

從模特兒出道的成語蕎，曾發過EP、演過戲，也主持節目，推出過兩本寫真集，近年則活躍綜藝節目。成語蕎的爸爸是白手起家的水電承包商，家境算不錯，因此成語蕎沒有經濟壓力，不用養家，也經常會刷爸爸的卡買名牌包，而且父女都愛精品，更會相約一起購物。

成語蕎回應

成語蕎經紀人表示，其實是成語蕎爸爸記錯了品牌，因買的東西實在太多，所以成語蕎也口誤（並非愛馬仕絲巾）了。



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