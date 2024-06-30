鍾明軒遭批大外宣首回應！「Don't fxxking care」回擊酸：又要說我收錢

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒因拍片紀錄去上海、深圳、北京等地的旅遊感受，回台之後遭受不少台灣網友批評他從國際美人變「祖國美人」，幫中共大外宣，但他絲毫不受影響。29日他受邀去東北參加好友Linda、Andy的婚禮，影片中記錄了在當地吃的美食、景點，以及幫好友夫婦紀錄拍婚紗、登記的全程，最後他也正面回擊了網路上對他的批評。

▲鍾明軒提及近來被批評是大外宣的心得。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

鍾明軒提到這次去Linda東北老家，與對方家人相處得很融洽，相約了下次要去上海玩，他感動表示「我覺得這非常好，Why not?我真的不知道怎麼定義我現在的情緒」，他接著話鋒一轉提及遭批評大外宣一事「I don't fxxking care現在看影片的人在想什麼。你覺得我是大外宣，I don't fxxking care。這是我的頻道，我現在的心情，我拍下我在我現在還記住這個情緒的時候，在我意識流轉之前，我不想忘記這份情緒。」

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▲鍾明軒表示不想在乎外界的攻擊。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

鍾明軒歡迎粉絲直接照著他影片的攻略到東北旅遊，並且不忘諷刺地說「是不是又要說我收錢了呢？如果可以的話，最近想要存歐元。可不可以會管歐元？」他最後也再度強調「我愛這個地方是我的事，你討厭這個地方是你的事，我們兩個人之間互不隸屬。」

在影片下方，鍾明軒寫下了近期被批評的心情，直言「繼續被討厭的心安理得，其實從我這個角度看過去，每個人其實都在做他所認為對的事，包括我自己」，面對攻擊他的網友，他轉換心態地說「變得開始很珍惜他們討厭我的時光，每天都像追劇般，很期待他們快點更新他們的創意內容」，認為這些批評言論「好可愛，好喜歡，很高興我又有一部新劇可以看了」，最後再度喊話「我從來不害怕得罪這個世界，因為我本來就與這個世界格格不入，但是能不能活得精彩就是我的本事」。