被追問男友！李多慧揭對象是他　爆來台跳啦啦隊被嚇到「秘辛全說了」

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃、孟潔、宜芳分享啦啦隊員背後的辛酸，籃籃說在台灣通常練習生要當1年才會轉為正式隊員，李多慧則表示自己在韓國只當兩個禮拜練習生，因為韓國的啦啦隊應援曲只有大概30首，台灣卻有上百首，所以剛到台灣的時候要重新練這些應援曲並不容易，大喊：「真的嚇死了。」

▲李多慧、孟潔、宜芳、籃籃談啦啦隊秘辛。（圖／緯來綜合台提供）

現在換了球隊又要重新再學100首，李多慧自信表示：「現在我專業。」主持人曾國城問起李多慧有沒有男朋友，李多慧說自己沒有時間交男朋友，隨即對著鏡頭放電：「我的男朋友就是台灣粉絲。」讓巴鈺驚呼：「好會哦！」

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▲李多慧坦言一開始來台被嚇到。（圖／緯來綜合台提供）



籃籃分享自己有一位讓人印象深刻的日本粉絲，只看過籃籃一、兩次，就開始日本台灣兩地跑，搭紅眼班機瘋狂追她所有活動跟球賽，光一年來回機票可能就花了40、50萬，前後追了籃籃有將近5、6年。有一次籃籃去北海道應援球賽，這位日本粉絲也到北海道看球賽，沒想到賽後籃籃和團隊去北海道拉麵村吃拉麵，只是發了一張拉麵碗的限時動態，這位日本粉絲一看到就跑到拉麵村去，一間一間拉麵店打開找籃籃在哪裡，瘋狂地舉動讓籃籃嚇到決定跟這位粉絲直說，她感到困擾也很有壓力，希望他可以收斂一點。

▲籃籃分享遇到瘋狂粉絲。（圖／緯來綜合台提供）