李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星李一桐因外貌神似趙麗穎，曾當過對方的御用替身，受到名製作人于正欽賞演出《半妖傾城》，2017年憑《射鵰英雄傳》少女黃蓉爆紅，晉升新一代人氣演員。近日，一段她在片場被蜈蚣襲擊的影片在微博瘋傳，當時她在拍戲空檔時坐著休息，結果竟有一隻巨大蜈蚣在她身上爬來爬去，驚悚場面瞬間登上熱搜榜。

▲李一桐被封為小趙麗穎。（圖／翻攝自李一桐微博）

李一桐與劉宇寧合作古裝劇《書卷一夢》正在如火如荼地進行拍攝中，片場經常有粉絲到場支持，有粉絲在近日曬出一段片場兩人正在休息的影片，影片中可看到李一桐腿上突然爬上了一隻巨大蜈蚣，粉絲見狀立刻大喊試圖提醒她，但因距離太遠，她沒有聽清楚，由於李一桐身上穿著古裝，蜈蚣迅速爬進她的衣袖，這一幕嚇壞了在場的工作人員，最後在劉宇寧與工作人員的幫忙下，蜈蚣終於被趕走，化解了這場驚險。

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▲蜈蚣爬上李一桐身體影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

影片公開後，網友們紛紛留言表示震驚和擔憂：「30秒左右蜈蚣快速鑽進衣服，我雞皮疙瘩都起來了」、「太嚇人吧！好大一隻蜈蚣往人衣服鑽，還是這種層層疊疊的衣服」、「看見蟲子亂跑我人都沒了」。

李一桐隨後透過微博回應蜈蚣爬身事件，寫下「不看都會被嚇暈，抱拳感謝老鐵們」，感謝提醒的粉絲以及幫忙趕走蜈蚣的劉宇寧、工作人員，並且幽默地附上了一張驚嚇的表情梗圖。

▲李一桐回應。（圖／翻攝自李一桐微博）

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