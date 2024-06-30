等了941天！Lovelyz完整體再現〈Ah-Choo〉　台下粉絲哭成一片

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Lovelyz唱紅〈Ah-Choo〉、〈Hi~〉、〈Destiny〉等歌曲，卻在2021年11月因成員續約未果離開前東家Woollim娛樂，團體被迫暫停活動。粉絲等了3年之久，她們近日終於在節目《玩什麼好呢？》以完整體的形式重回舞台，歌迷忍不住哽咽，成員也當場哭出來，畫面令人鼻酸。

▲▼Lovelyz睽違3年以完整體形式站回觀眾面前。（圖／翻攝自MBC YouTube）



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Lovelyz成員美珠身為節目《玩什麼好呢？》固定班底，促成團體再次以完整體的面貌重回舞台，她們穿著青春的制服服裝，唱著歌曲〈Ah-Choo〉，當年最熟悉的甜美嗓音再次重回歌迷面前，台下粉絲舉著應援紙板吶喊「很開心看到Lovelyz完整體」、「我們等好久了」、「好想你們」，還有人舉著「等了941天」。

▲▼Lovelyz回來了，台下哭成一片。（圖／翻攝自MBC YouTube）



連續放送多首歌曲，Lovelyz光是自我介紹，就已經逼哭眾多觀眾，台下一片淚海、全部哭出來，成員本來還在安慰「不要哭」，沒想到自己的情緒受到影響，最終她們互看著彼此也跟著哭出來，紅著眼眶感謝《玩什麼好呢？》製作單位，「謝謝給我們表演舞台」，她們說到一半又淚崩，現場氣氛雖然有點小感傷，但也很感動。

▲▼Lovelyz也忍不住哭了。（圖／翻攝自MBC YouTube）



主持人劉在錫在訪問環節時，問及Jin與成員重聚的感想，她感性表示「就像是昨天才見過，有種很舒適的感覺」，美珠卻虧她「不要說謊」，緩解了難過的氣氛成功逗笑大家。Lovelyz睽違3年站回觀眾面前，該影片掀起熱烈迴響，網友紛紛留言「不是粉絲都哭了」、「太感動了」。