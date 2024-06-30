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陶晶瑩坐輪椅登台原因曝光！　演出一半突粉絲丟內衣「直接掛在頭上」

記者孟育民／台北報導

全能天后陶晶瑩挑戰無極限！構思超過半年的說唱秀「Crazy Momoment瘋陶秀」終於昨（29日）瘋狂呈現在粉絲面前，即使演出撞期大魔王金曲獎，但依舊不影響粉絲的熱情，陶晶瑩一開場就哽咽感謝捨棄年度盛事而到場所有「精神不正常」的粉絲們，馬上引來現場一片歡呼聲，好友們賈靜雯、楊銘威、還有剛新婚的Energy書偉也帶著老婆到場支持；而今年剛在美國高中畢業的女兒荳荳驚喜現身，嚇瘋全場觀眾。

▲▼陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

▲陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

儘管陶晶瑩唱歌、主持、拍戲、寫書樣樣難不倒，但是要她拿起麥克風講脫口秀還是人生頭一遭，不過緊張歸緊張，陶子依舊不改嗆辣風格，她刻意坐著輪椅上舞台，重現日前她在社群平台上的輪椅照，自嘲自己竟成為「被拘留」網路假新聞的攻擊目標，還開玩笑要求現場粉絲拍照搭配聳動標題發限動，一起助攻讓話題熱度超越金曲獎，要讓沒來看演出的人覺得是此生憾事啊！

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▲▼陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

▲陶晶瑩坐輪椅出場。（圖／華貴娛樂提供）

「瘋陶秀」上陶晶瑩不僅僅拿時事當話題，還把家庭趣事、私人秘密通通搬上舞台，配合脫口秀主題精心挑選歌曲也穿插其中，全場演出毫無冷場。更令人驚訝的是，就在歌曲演唱到了一半，陶晶瑩竟然收到了粉絲丟內衣示愛，讓她又驚又好笑的直說：「沒想到我也能享受嘻哈歌手的待遇呀！」

▲▼陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼陶晶瑩突收粉絲內衣。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

而「瘋陶秀」上最讓人嚇瘋的莫過於陶晶瑩在台上抱怨孩子時，女兒直接現身舞台，荳荳一上台就先抱怨媽媽平常講話很兇，讓陶晶瑩好氣又好笑。母女兩人一連合唱了《愛喲》、《神奇女孩》兩首歌，荳荳不只是台風穩健不怯場，有乃母風範，她還自彈自唱為「瘋陶秀」創作的歌曲「More then」，才華洋溢的荳荳表現令人太驚艷。

▲▼陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

▲荳荳驚喜登台。（圖／華貴娛樂提供）

。除了有女兒相挺，陶晶瑩還找來因「全明星辯論會」而成為好友的黃豪平，和挺著八月孕肚登台的凱莉擔任嘉賓，三人話題尺度同樣無極限，從孕肚聊到奶頭，凱莉更瘋狂的想在台上直接生孩子，讓現場直接從普遍級變限制級。說唱會逐漸到了尾聲，氣氛也開始變得感性起來，陶晶瑩為了紀念音樂人鄭華娟，她特地手寫了感謝信，並演唱鄭華娟為她所創作的代表作《太委屈》，氣氛溫馨讓人動容。

▲▼陶晶瑩「瘋陶秀」超嗨，喊話超越金曲獎。（圖／華貴娛樂提供）

▲陶晶瑩找來黃豪平跟凱莉擔任嘉賓。（圖／華貴娛樂提供）

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陶晶瑩, Crazy Momoment瘋陶秀, 瘋陶秀, 凱莉, 黃豪平

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