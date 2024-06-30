金曲獎／孫盛希等十年封后哭了　「跟楊乃文沒說半句話」原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

本屆新科金曲歌后由孫盛希拿下，她在金曲獎頒獎典禮後舉辦慶功宴，面對擠爆的現場笑說：「終於有這麼多台（攝影機拍我）了！」不過一談到家人，原本拿獎都沒落淚的她，忍不住哽咽掉下眼淚，「有時我沒辦法陪他們，或是他們沒辦法抱我時，需要安慰、溫暖的時候他們不在。」

▲孫盛希提到家人就忍不住落淚。（圖／記者謝盛帆攝）

她說住在南韓的爸爸很辛苦，「沒辦法幫他按個肩頸，這些都很可惜，我每天都在美容按摩，很多好的東西，但沒有好好回饋給家人，我覺得比較想要彌補吧，比較難過的是我爸不太旅行，年紀太大腿會麻，我有錢有時間卻無法帶他去旅行，真的很煩惱。」雖然得獎後有即時爸爸連線報喜，而孫盛希也對著鏡頭向爸爸喊話：「嗨爸爸，身體健康，我會常常回家，要保持開心，我們要常常聯絡，剛剛台上沒講到你對不起，謝謝你一開始就支持我的歌手夢！」

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這次她在典禮拿下大獎沒有落淚，但她坦言之前在家構想得獎感言時，就會忍不住想哭，「就覺得人生蠻辛苦的，我會想到我家人看自己走過來的那個路途其實大家還是看不到的，我自己知道經歷了東西、情緒起伏一切，但有些東西在我心裡，夥伴們也知道，我面對的課題、人跟人的關係，我很在意我身旁的人怎麼想我、他們有什麼情緒，他們也感受到苦的時候我就覺得很對不起他們。」

▲▼出道十年的孫盛希終拿下金曲歌后。（圖／記者林敬旻攝）

孫盛希這次與大前輩楊乃文在歌后競賽中僅差2票，她害羞笑說這次典禮坐在楊乃文旁邊，其實很想認識對方，但看到楊乃文都在與9m88聊天，又不敢打岔，結果最後一句話都沒和偶像說到，又透過鏡頭向楊乃文說：「乃文姐我剛剛很想跟妳講話，真的很不好意思！」而目前最想合作的對象則是本屆新科金曲歌王熱狗。被問到鍍金後，是否有考慮演出價碼調漲？孫盛希笑說：「就合理漲價啦，不會太誇張喔，找我我很開心。」