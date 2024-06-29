金曲獎／MC HotDog熱狗心情三溫暖！　傻眼典禮出包：我是在做夢嗎　

▲MC HotDog熱狗獲得2項大獎。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

35屆金曲獎頒獎典禮最大事故！今晚（29日）MC HotDog熱狗登台飆唱時，麥克風卻是越來越小聲，即便工作人員上台救援換麥克風3次，仍是完全沒聲音，讓現場一片尷尬，無奈熱狗只能緊急喊卡重來，好在他精彩的演出重新炒熱現場氣氛，把危機化為轉機，過沒幾分鐘後，MC HotDog熱狗也火速奪得歌王寶座，他直言至今還在驚嚇中，「剛剛一直在冒汗，還在驚魂未定的時候就要頒獎，還沒有緩過來。」

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▲▼MC HotDog熱狗演出一半麥克風故障。（圖／記者黃克翔攝）



對於表演到一半，麥克風竟然嚴重出包，換了多支都沒用，害得他只能緊急喊卡，Mc Hotdog熱狗笑認這次是此生表演以來遇過前三大的烏龍，「因為金曲獎是經過非常縝密的彩排，平常發生都還好，在金曲獎我就覺得我是在做夢嗎？是真的沒有聲音嗎？我覺得不可能，硬唱下去發現真的沒有聲音，覺得一定要重來，換第二次麥克風的時候還是沒有聲音，那時候就很難圓了，就是只能重來。」

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MC HotDog熱狗短短幾分鐘內，就經歷表演重來、奪得歌王寶座，心情可說是三溫暖，他也幽默自嘲：「我是全世界最幸運的人，也是全世界最倒楣的人。」同時也當場下跪要求重新表演，事後受訪他也苦笑說：「算是化解現場尷尬的即興方式，回想起來也覺得蠻好笑的，我下跪幹嘛？」

