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魏晨吃「陳桂林上路蔥麵包」私訊阮經天！　張譯來台朝聖《賽德克》霧社

記者蕭采薇／桃園報導

第15屆兩岸電影展29日在桃園舉行開幕，主演《三大隊》的影帝張譯、魏晨一同受訪，張譯貴為影帝但相當謙虛。他曾在台灣拍戲，對台灣的影視作品也很熟悉，甚至2019年來台觀光時，還特地去了南投霧社，只因為喜歡魏德聖鏡頭中的《賽德克巴萊》。

▲「兩岸電影展」主委導演朱延平特邀大陸演員張譯、魏晨、大鵬，還有台灣男星王大陸等影人一同出席。（圖／兩岸電影展提供）

▲「兩岸電影展」開幕式，（左起）王大陸、大陸演員張譯、大鵬、魏晨。（圖／兩岸電影展提供）

張譯謙虛的說，交流就是藉此看到自己的不足與缺陷，「我其實常思考自己欠缺的到底是什麼，這次也希望能來學習台灣電影人的長處。」兩人合作《三大隊》，張譯笑說魏晨老是叫他哥哥，魏晨則說這次電影片尾曲演員們一起合唱，大讚張譯歌喉「優秀的人，做什麼都很優秀。」

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張譯透露上次來台大約是2019年的私人行程，對於台灣景點如數家珍，「看海肯定要到墾丁，我也去過台中的中台禪寺」，也曾因為看了《賽德克．巴萊》造訪霧社。魏晨則說上一次是2018年，為了工作來台，還在台拍攝MV，聽說今天是金曲獎直說「有很多合作過的老師入圍」。

▲「兩岸電影展」主委導演朱延平特邀大陸演員張譯、魏晨、大鵬，還有台灣男星王大陸等影人一同出席。（圖／兩岸電影展提供）

▲《三大隊》張譯、魏晨特地來台參加「兩岸電影展」。（圖／記者蕭采薇懾）

張譯也提到，自己看了不少台灣影視作品，包括台劇《八尺門的辯護人》，電影《陽光普照》、《誰先愛上他的》，「台灣演員很鬆弛感、很融入」，更透露非常喜歡今天同場現身的王大陸，「他在台灣的作品我就非常喜歡，他在《孤注一擲》最後的演出讓我震撼！」

▲「兩岸電影展」主委導演朱延平特邀大陸演員張譯、魏晨、大鵬，還有台灣男星王大陸等影人一同出席。（圖／兩岸電影展提供）

▲「兩岸電影展」29日在台灣開展。（圖／兩岸電影展提供）

至於想合作的台灣演員，張譯說以前都透過螢幕看金士傑、李立群等老師說相聲一直很仰慕，很高興這幾年有機會合作；魏晨則說很欣賞阮經天，包括他的《周處除三害》、《艋舺》都看過，吃到《周處》套餐後，還特地發微信給阮經天。「我說這是『天哥同款』」，更笑說「吃完以後我們都是新造的人。」但記者提到「蔥麵包」是陳桂林的「上路餐」，兩人聽完後先是對看，之後哈哈大笑。

 

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兩岸電影展, 兩岸影展, 張譯, 導演劉雨霖, 魏晨, 王大陸

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