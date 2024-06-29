金曲獎／金曲評審團彭佳慧曹雅雯入列　阿爆也來評分啦

記者葉文正／台北報導

35屆金曲獎今天在台北小巨蛋盛大舉行，評審團也隨之正式曝光，當中不乏金曲歌后，包括彭佳慧、阿爆與曹雅雯都在評審團當中，可說星光熠熠，含金量更達9999相當可觀。

▲彭佳慧為本屆金曲評審。（圖／索尼音樂提供）

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彭佳慧素有「鐵肺歌后」美譽。她在1996年以專輯《說真心話》出道，隔年獲得第8屆金曲獎最佳新人獎。2016年以專輯《大齡女子》奪下第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎。2023年，彭佳慧憑藉首張客語專輯《我在客廳做的夢》於第34屆金曲獎榮獲最佳客語歌手獎，破金曲獎紀錄成為華語、客語雙料歌后。

▲阿爆。（圖／翻攝自臉書／Abao阿爆（阿仍仍））

而阿爆阿仍仍2003年以團體阿爆&Brandy出道，並獲得金曲獎最佳重唱組合獎，後因唱片公司變故而未有續作。2015年11月創立原民文化音樂品牌「那屋瓦」，2016年發行全排灣語專輯《vavayan·女人》，並於隔年獲得金曲獎最佳原住民語專輯獎。2020年10月3日阿爆以《kinakaian 母親的舌頭》二度獲頒金曲獎最佳原住民語專輯獎，以及金曲最大獎-年度專輯獎，並以專輯中的〈Thank You 感謝〉拿下年度歌曲獎。

▲曹雅雯。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）

曹雅雯因參與民視歌唱選秀節目《明日之星Super Star》，於同年12月26日成功在台語組衛冕二十關獲得新台幣100萬元獎金，也是第一位百萬關主。2016年以專輯《一生平安》入圍第27屆金曲獎最佳台語女歌手。2017年以專輯《思念的歌》榮獲第28屆金曲獎最佳台語女歌手獎，當時台語天后江蕙還親自致電祝賀。

曹雅雯自立門戶組工作室「好聞音樂」，以專輯《自本》入圍第32屆金曲獎八項大獎，最終奪得最佳台語女歌手獎及最佳台語專輯獎。2023年她更以專輯《禁》榮獲全球音樂獎(Global Music Awards)女演唱人與專輯製作人兩項銅獎。

此外線上歌手邵大倫、江惠儀、詹雯婷(Faye)也都是本屆金曲獎評審，都在今天正式在典禮手冊曝光。