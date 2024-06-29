ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／金曲評審團彭佳慧曹雅雯入列　阿爆也來評分啦

記者葉文正／台北報導

35屆金曲獎今天在台北小巨蛋盛大舉行，評審團也隨之正式曝光，當中不乏金曲歌后，包括彭佳慧、阿爆與曹雅雯都在評審團當中，可說星光熠熠，含金量更達9999相當可觀。

▲▼彭佳慧赴新加坡開唱。（圖／索尼音樂提供）

▲彭佳慧為本屆金曲評審。（圖／索尼音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭佳慧素有「鐵肺歌后」美譽。她在1996年以專輯《說真心話》出道，隔年獲得第8屆金曲獎最佳新人獎。2016年以專輯《大齡女子》奪下第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎。2023年，彭佳慧憑藉首張客語專輯《我在客廳做的夢》於第34屆金曲獎榮獲最佳客語歌手獎，破金曲獎紀錄成為華語、客語雙料歌后。

▲原住民改回族語名「出國被攔截」！阿爆曝友受困經驗。（圖／翻攝自臉書／Abao阿爆（阿仍仍））

▲阿爆。（圖／翻攝自臉書／Abao阿爆（阿仍仍））

而阿爆阿仍仍2003年以團體阿爆&Brandy出道，並獲得金曲獎最佳重唱組合獎，後因唱片公司變故而未有續作。2015年11月創立原民文化音樂品牌「那屋瓦」，2016年發行全排灣語專輯《vavayan·女人》，並於隔年獲得金曲獎最佳原住民語專輯獎。2020年10月3日阿爆以《kinakaian 母親的舌頭》二度獲頒金曲獎最佳原住民語專輯獎，以及金曲最大獎-年度專輯獎，並以專輯中的〈Thank You 感謝〉拿下年度歌曲獎。

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）

▲曹雅雯。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）

曹雅雯因參與民視歌唱選秀節目《明日之星Super Star》，於同年12月26日成功在台語組衛冕二十關獲得新台幣100萬元獎金，也是第一位百萬關主。2016年以專輯《一生平安》入圍第27屆金曲獎最佳台語女歌手。2017年以專輯《思念的歌》榮獲第28屆金曲獎最佳台語女歌手獎，當時台語天后江蕙還親自致電祝賀。

曹雅雯自立門戶組工作室「好聞音樂」，以專輯《自本》入圍第32屆金曲獎八項大獎，最終奪得最佳台語女歌手獎及最佳台語專輯獎。2023年她更以專輯《禁》榮獲全球音樂獎(Global Music Awards)女演唱人與專輯製作人兩項銅獎。

此外線上歌手邵大倫、江惠儀、詹雯婷(Faye)也都是本屆金曲獎評審，都在今天正式在典禮手冊曝光。

►金曲獎／張秀卿54歲罕見破尺度！　「胸前春光全外露」：我天天做惡夢

►快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

►金曲獎／第一人穿肚兜走紅毯！她裙子高衩「開到直逼腿根」鉛筆腿被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

詹雅雯, 阿爆, 彭佳慧, 金曲獎, 金曲35紅毯, 金曲35, 第35屆金曲獎, 2024金曲獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《不死戀人》主演問候台粉　見上愛告白「佐藤寬太卻離奇消失」
  2. 張書豪求婚準備3000字誓詞「全背下」！前晚密會娜娜求救...他緊張表情全被拍
  3. 《周處》台灣賣4千萬「大陸賣31億」　朱延平：市場這麼大，為什麼要放棄？
  4. 金曲獎／告五人來了！犬青「裙子短到腿根」整雙美腿全露　粉絲瘋尖叫
  5. 金曲獎／吳宗憲「第4個女兒」MIUSA穿超貼！胸前形狀全看光 蜜桃臀型激辣
  6. 金曲獎／金曲評審團彭佳慧曹雅雯入列　阿爆也來評分啦
  7. 金曲獎／大象體操貝斯手露出半球！「上半身挖出大洞」　胸前形狀看光
  8. 快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」
  9. 金曲獎／張秀卿54歲罕見破尺度！　「胸前春光全外露」：我天天做惡夢
  10. 金曲獎／第一人穿肚兜走紅毯！她裙子高衩「開到直逼腿根」鉛筆腿被看光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366