金曲獎／黃宣肩掛「2顆安全氣囊」下車卡住！網目睹笑翻求：下屆主持　

記者田暐瑋／綜合報導
第35屆金曲獎今（29）日在台北小巨蛋隆重登場，向來衣不驚人死不休的黃宣這次也不負眾望，穿上超大黑色墊肩西裝現身，肩膀宛如掛著2顆安全氣囊，一下車還卡住，笑翻網友，而對比同樣也穿著超浮誇墊肩的主持人黃偉晉，還故意撞了一下，兩人逗趣反應在網路上引發熱烈討論。
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▲第35屆金曲獎星光大道，黃宣。（圖／翻攝自LINE TV）
▲第35屆金曲獎星光大道，頒獎嘉賓YELLOW 黃宣。（圖／攝影中心攝）
記者田暐瑋／綜合報導
第35屆金曲獎今（29）日在台北小巨蛋隆重登場，向來衣不驚人死不休的黃宣這次也不負眾望，穿上超大黑色墊肩西裝現身，肩膀宛如掛著2顆安全氣囊，一下車還卡住，笑翻網友，而對比同樣也穿著超浮誇墊肩的主持人黃偉晉，還故意撞了一下，兩人逗趣反應在網路上引發熱烈討論。
▲第35屆金曲獎星光大道，黃宣。（圖／翻攝自LINE TV）
▲第35屆金曲獎星光大道，頒獎嘉賓YELLOW 黃宣。（圖／攝影中心攝）
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