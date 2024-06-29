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2024「台片救市主」出現？　《鬼才之道》首映觀眾笑聲衝破110分貝

記者蕭采薇／台北報導

28日晚間在台北電影節以神秘場之姿登場的喜劇電影《鬼才之道》，導演徐漢強攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖，出席映後活動。「旺來五人幫」首次公開亮相，與超過600位的觀眾一起看電影，好評更刷爆社群，更讓影迷直呼：「2024『台片救市主』出現了！」

▲《鬼才之道》，導演徐漢強攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖，出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》28日晚間在台北電影節以神秘場之姿登場。（圖／牽猴子提供）

導演徐漢強感性分享：「要正式與觀眾們見面真的很緊張，剛剛坐在台下看到大家的反應我覺得蠻療癒的，很開心你們有被我們的電影娛樂到。」觀眾笑聲最高音量甚至衝破110分貝，不僅笑聲連連，全場觀眾數十度全場鼓掌叫好，歡聲不斷。許多觀眾看完大笑直呼：「又哭又笑，是今年看過最爽的電影！」

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▲《鬼才之道》，導演徐漢強攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖，出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》主創和主演群出席北影映後。（圖／牽猴子提供）

首次合體與影迷見面，面對滿場觀眾，旺來五人幫非常感謝大家支持，近兩小時的放映過程笑聲不斷，也讓演員們終於卸下緊張心情，陳柏霖甚至在映後重現片中的九零年代復古歌曲「愛的視線」，百白則分享自己是第二次觀看電影，但仍在台下哭得一塌糊塗：「我從剛看完到跑roll card的時候就一直在哭，明明是坐在一個劇場看電影，但我覺得自己好像在台上演出一樣。」

▲《鬼才之道》，導演徐漢強攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖，出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖在映後重現片中的九零年代復古歌曲「愛的視線」。（圖／牽猴子提供）

張榕容也分享了演出時的心境，甚至在創作初期和導演討論劇本時還因為太不安而哭了：「凱薩琳的氣勢很高，突然間要從天后，變成一個沒有人在關注的人，我在演的時候其實蠻心酸的。」

▲《鬼才之道》，導演徐漢強攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖，出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》張榕容分享演出時的心境。（圖／牽猴子提供）

王淨在電影中有許多「很慘」的肢體畫面，被問起怎麼訓練，她笑說：「好像也不太需要練習，因為我本身就是個肢障。」逗趣回應引來觀眾如雷的笑聲。

台詞「你會中」、「好恨啊」、「你好廢」，有望成為下一波引領潮流的全民口頭蟬。導演徐漢強也對久等三年的影迷表達歉意：「因為喜劇電影真的很難寫，這次跟編劇蔡坤霖一起熬一起磨，中間數度打掉重練，謝謝大家的等待。」

▲《鬼才之道》，導演徐漢強攜手主角陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及監製李烈、李耀華、陳怡樺、編劇蔡坤霖，出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》（左起）王淨、百白出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說呢？《鬼才之道》8月7日全台上映。

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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