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謝金燕被爆《浪姐5》總決賽淘汰！限動曬「雙膝大塊瘀青」吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《乘風2024》（浪姐5）於27日錄製總決賽，台灣電音女神謝金燕最終沒有在12人成團名單當中，不少網友為她抱不平。而她在總決賽隔天，限動曬出雙腿膝蓋的大瘀青，紀錄下自己的挑戰。

▲▼謝金燕曬雙膝瘀青。（圖／翻攝自微博）

▲▼謝金燕曬雙膝瘀青。（圖／翻攝自微博）

▲謝金燕參加陸綜《浪姐5》，網傳總決賽未列入12人成團名單。（圖／翻攝自微博）

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謝金燕拍下自己雙腿膝蓋的大塊瘀青，且瘀青甚至延伸到小腿，配文「新鮮的」、「50歲的挑戰，值了」，由於發文時間在《浪姐5》總決賽隔天，令人聯想是總決賽後的心聲。同時她轉發粉絲告白「這樣的姐姐去哪裡找」，回應「為什麼看這個想哭啊」，還有粉絲截下她大笑一幕「要一直這麼開開心心的好嗎」，她回應一個字「嗯」。

▲▼謝金燕曬雙膝瘀青。（圖／翻攝自微博）

▲謝金燕曬雙膝瘀青。（圖／翻攝自IG）

▲▼謝金燕曬雙膝瘀青。（圖／翻攝自微博）

▲▼謝金燕曬雙膝瘀青。（圖／翻攝自微博）

▲謝金燕回應大陸粉絲。（圖／翻攝自IG）

《浪姐》製作至今第5季，最新一季成團12名單曝光，年度總冠軍是陳昊宇，接著是陳麗君、尚雯婕、戚薇、何潔、劉忻、袁婭維、薩頂頂、蔡文靜、柳巖、JoyceJonathan、韓雪。其中陳麗君獲年度人物，戚薇獲得年度隊長。而袁婭維入圍第35屆金曲獎，將來台參加頒獎典禮。

▲▼網傳《浪姐5》年度總冠軍是陳昊宇。（圖／翻攝自新浪）

▲網傳《浪姐5》年度總冠軍是陳昊宇。（圖／翻攝自新浪）

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謝金燕, 浪姐5, 乘風2024

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