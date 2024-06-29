金曲獎／胸前開超深V「直逼肚臍」！林沛蕎半球外露 下半身全透視

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍最佳客語歌手的林沛蕎，火辣穿搭讓人眼睛為之一亮。

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▲林沛蕎展現若隱若現的性感。（圖／翻攝自LINE TV）



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照片中，可以看到林沛蕎身穿黑色透膚裝，辣露渾圓胸型，正面開深V直逼肚臍，露出白肌半球，下半身的黑裙則是透視布料，若隱若現出雙腿。

▲林沛蕎（中）穿超辣。（圖／攝影中心攝）



事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

林沛蕎是金曲客語歌后官靈芝的女兒，她去年推出了首張客語專輯《Chill幻》，獲得金曲獎最佳客語歌手獎的提名。這張專輯邀請了日本知名音樂人金木義則、台灣教父級電音製作人DJ大衛等人助陣，一同合作打造作品，顛覆大家對於客語音樂既定的印象。

