金曲獎／美胸「上下都挖空」！Jocelyn 9.4.0一片肉色走紅毯激辣

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍最佳新人的Jocelyn 9.4.0。

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畫面中，可以看到Jocelyn 9.4.0放下一頭浪漫長捲髮，身穿肉色長洋裝，胸上、胸下都挖空的剪裁，不只辣露東西半球，還露出結實平坦的小腹，貼身布料完美包覆住她的纖細腰身。

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▲▼Jocelyn 9.4.0。（圖／攝影中心攝）



事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

Jocelyn 9.4.0曾參加節目《聲林之王3》和《音樂主理人》，以自創曲〈無所謂〉打開知名度。她去年發行了與自己同名的首張專輯《Jocelyn 9.4.0》，透露在創作過程中學會了接受內心深處真實的自己，同時也希望鼓勵那些善於偽裝的人，能夠偶爾接受脆弱，學會愛自己。