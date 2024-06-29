金曲獎／孫盛希一彎腰「倒出超有料北半球」！正面挖空到背　高衩辣露美腿

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍最佳華語女歌手獎的孫盛希。

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▲孫盛希穿超辣。（圖／翻攝自LINE TV）



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畫面中，可以看到孫盛希雖然穿得一身黑，但設計滿是巧思。從正面一路挖空到背後，低胸剪裁讓她一彎腰就倒出豐滿北半球，目光往下看能發現纖細腰身全露，開高衩設計讓她走路的時候，一路露出穠纖合度的美腿。

▲孫盛希開高衩露美腿。（圖／攝影中心攝）

事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

孫盛希睽違3年推出《Boomerang》，以獨特的R&B風格融合多種音樂元素。這張專輯也有別於以往，沒有收錄抒情慢歌，增加了英語和韓語歌詞的比例。她過去憑藉其他專輯獲得金曲獎「最佳華語專輯」及「最佳演唱錄音專輯」，而這次則是她第3次角逐歌后寶座的機會。