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ØZI台中開唱驚遇「女粉絲內褲丟上台」　台下歌迷：她蹲旁邊現脫

記者陳芊秀／綜合報導

歌手ØZI昨日（28）發文：「還是不敢相信今天竟然有人丟內褲上台……，以後請不要拜託。」他當晚在台中登台開唱，不料出現女粉絲瘋狂舉動，台下歌迷全目擊。

▲▼ØZI開唱驚遇粉絲丟內褲上台。（圖／翻攝自IG）

▲ØZI開唱驚遇粉絲丟內褲上台。（圖／翻攝自IG）

▲▼ØZI限動分享台中開唱。（圖／翻攝自IG）

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▲ØZI限動分享台中開唱。（圖／翻攝自IG）

ØZI透過Threads發聲，請歌迷不要再有丟內褲上台舉動，還有網友留言「她蹲在我旁邊現脫」。而他手拎著粉絲送的內褲走下台，影片、照片在網路瘋傳，粉絲留言「看起來是原汁原味」，他回答「我是不知道…但以免萬一還是狂洗手」，還有人問「會不會從此不敢拿粉絲送上台的東西」，他坦言「微微」。

而ØZI被問到「為什麼要從頭到尾都拿著」，他表示「當下覺得放桌上讓工作人員拿很不禮貌…」。

▲▼ØZI開唱驚遇粉絲丟內褲上台。（圖／翻攝自IG）

▲ØZI發文。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ØZI開唱驚遇粉絲丟內褲上台。（圖／翻攝自IG）

▲ØZI拎著內褲走下台。（圖／翻攝自Threads）

有網友在ØZI發文的討論串聲稱「我要說內衣是乾淨的！！！我剛從包包拿出來而已，上次北流想丟結果放行李箱沒帶到，彌補上次的遺憾」，該名網友強調「應該不會有下次了」，疑似是丟內褲的粉絲。

▲▼ØZI開唱驚遇粉絲丟內褲上台。（圖／翻攝自IG）

▲疑似丟褲歌迷回應。（圖／翻攝自Threads）

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