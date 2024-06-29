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金曲獎／全場起立為他鼓掌！劉清池「超狂經歷」曝：台語歌壇編曲第一人

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。方才頒發到特別貢獻獎，得獎人是被譽為台語歌壇編曲第一人的劉清池，編曲過「愛拼才會贏」、「酒後的心聲」等知名歌曲，也難怪他走上台的時候，全場都起立為其鼓掌。

▲▼第35屆金曲獎，特別貢獻獎，劉清池。（圖／翻攝自LINE TV）

▲全場起立為劉清池鼓掌。（圖／翻攝自LINE TV）

►【第35屆金曲獎得獎名單】看這裡

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劉清池謙虛表示非常感謝推薦，讓他得以有機會拿到特別貢獻獎，他認為拿到這個獎最深的意義是對於流行音樂工作者的肯定、支持和鼓勵，「其實我們聽到的歌曲都不是一個人可以完成的」，歌曲背後有作詞者、作曲者、編曲者、各種樂器的演奏者和專業錄音師等，「各司其職來完成。」

▲▼第35屆金曲獎，特別貢獻獎，劉清池。（圖／翻攝自LINE TV）

▲劉清池榮獲特別貢獻獎。（圖／翻攝自LINE TV）

劉清池表示他很榮幸代表這些專業人士來領這一份肯定，「希望能透過這個貢獻獎來鼓勵年輕人、愛護台灣音樂的工作者，創作出更多台灣味的歌曲。」對於個人來說，他想特別感謝太太，「在我這幾十年的音樂工作中一直跟我同工、支持我，成為我最重要的幫助者。」

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劉清池從學生時期就開始自學音樂，精通吉他、電子琴等樂器，早期曾作為樂手而活躍。到了1960年代末期，他開始與鄧麗君合作，為他的多首作品編曲，編曲家身份逐漸受到關注。他投身音樂產業逾60年，除了發行過電子琴、吉他演奏專輯，更曾為無數台語歌曲編曲，如〈愛情恰恰〉、〈愛拼才會贏〉、〈酒後的心聲〉等台語名曲都出自他的手，他也因此獲得「台語歌壇編曲第一人」的美譽。

事實上，第35屆金曲獎計共有303家公司、1568張專輯、24071件作品報名參賽，為了因應每年流行音樂產製的品質與種類不斷提升，以及市場分眾化趨勢，今年金曲獎特別擴大評審團組成，從往年的90人擴大至近160人，為有史以來最大規模的評審團，期盼納入更多元廣泛的音樂專業與美學觀點，也更加深化金曲獎的公信力與開放性。

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