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大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸自走紅後一直以圓潤的身形為人所知，他在去年8月開始下定決心減重，已經成功甩肉至少30公斤以上，平常也經常透過社群帳號紀錄減重日常，不少粉絲看著他越來越健康，都替他感到開心。28日他曬出激瘦時期的舊照，沒想到竟意外撞臉民進黨立法委員莊瑞雄以及歌手高爾宣。

▲大蛇丸曬出激瘦舊照。（圖／翻攝大蛇丸臉書）

▲大蛇丸目前正在努力減重。（圖／翻攝自大蛇丸臉書）

大蛇丸28日在社群曬出尚未發胖時期的照片，照片中可以看到他身穿POLO衫，身材整整比現在小好幾號，他在內文寫下「看著以前的自己，都會想那時後怎麼沒有人要～」，舊照讓網友聯想到不少名人，包含高爾宣、莊瑞雄，粉絲也紛紛給予鼓勵寫下「因為現在比較可愛」、「現在除了親和喜感還是一樣帥」、「很帥，但是胖了以後更可愛」、「現在應該大家搶著要吧」。

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▲大蛇丸曬出激瘦舊照。（圖／翻攝大蛇丸臉書）

▲大蛇丸曬出激瘦舊照。（圖／翻攝大蛇丸臉書）

大蛇丸自去年開始減重，經常透過影片、社群發文分享減肥日常，除了飲食管控以外，他也積極健身，有運動時會在結束後到便利商店購買御飯糰、茶葉蛋、水果和豆漿，一次就會透過3顆御飯糰來補充澱粉攝取，回家後，會吃水煮餐補充蛋白質，常吃的菜單有鮭魚菲力、虱目魚肚、去骨雞腿肉和玉米筍等等。

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