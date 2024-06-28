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瑀熙甜蜜揭曉寶寶性別！　切開蛋糕「真實表情」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙在愚人節前夕宣布和圈外男友結婚，平時會在社群紀錄日常的她，在本月初驚喜拍片公開懷孕的喜訊，讓不少喜愛她的粉絲感到又驚又喜，同時也紛紛猜測寶寶的性別。為此，她今（28）日也親自解答了。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙揭曉寶寶是男生。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙日前在社群開放問答，讓網友可以留言猜猜看寶寶「小布」的性別，同時也表示，她準備一份小禮物，屆時會從猜對的網友中，隨機抽出一位幸運兒送出。透過瑀熙分享的截圖畫面可見到，留言猜男生或女生的比例差不多，不過她身邊的朋友則是幾乎都猜女寶寶，就連替她看牙齒的醫生都說：「通常生男生的時候，有些賀爾蒙的關係，可能會稍微相衝到，所以我猜可能是女生。」

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▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙日前開放問答讓網友猜寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

緊接著，瑀熙和老公一起切開性別蛋糕，正式揭曉「小布」是男寶寶，當下她立刻露出幸福甜蜜的表情，還一度用手摀住嘴巴，燦爛的笑容完全藏不住。瑀熙也在影片中打趣表示：「女生派的要失望了。」最後她也要網友在影片下留言，告訴她有沒有猜對。貼文曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人寫下恭喜祝福，同時也紛紛表示自己猜對了。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙切開性別蛋糕露出燦爛的笑容。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

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瑀熙, 網紅, 結婚, YouTuber

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