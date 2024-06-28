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《墨雨雲間》長公主「暗踩劉亦菲」留言被抓包！　陸網轟：情商真低

記者劉宛欣／綜合報導

吳謹言和王星越主演的古裝劇《墨雨雲間》自開播以來熱度不減，其中李夢飾演的「婉寧長公主」在劇中性格瘋癲、手段殘暴，成為作品中的一大亮點。然而，她最近卻因評論了一則關於劉亦菲主演《玫瑰的故事》的貼文，遭網友批評情商低，甚至因此登上熱搜。

外送稿用▲李夢留言引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲李夢在《墨雨雲間》飾演婉寧長公主，瘋癲演技深受肯定。（圖／翻攝自劇照）

《墨雨雲間》熱播同時，劉亦菲主演的《玫瑰的故事》也在另一平台播放。一名網友發文稱讚《墨雨雲間》好看，而《玫瑰的故事》則因無法堅持看下去而棄劇，不料，李夢看到該PO文後留言寫下「你是真的喜歡了」，該留言被大量網友解讀為在暗踩《玫瑰的故事》，認為她EQ太低，直言「捧一踩一真沒品」，更有不少人為劉亦菲抱不平。

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外送稿用▲李夢留言引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲李夢留言引發熱議。（圖／翻攝自微博）

事實上，李夢會遭到如此強烈的抨擊，還有一個原因，她曾和劉亦菲合作過電影《致青春·原來你還在這裡》，在片中飾演劉亦菲的閨蜜，這次踩《玫瑰的故事》留言被挖出後，網友紛紛吐槽李夢戲裡戲外兩張臉，難怪遲遲沒走紅。

李夢憑藉《墨雨雲間》中長公主一角走紅，雖然飾演的是反派角色，在劇中強搶吳謹言丈夫，多次設計陷害吳謹言，但因為角色過往的悲慘遭遇和她出色的演技，受到廣大劇迷的讚賞。

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李夢, 婉寧長公主, 墨雨雲間

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