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琳誼30歲轉大人「豁出去性感露香肩」　卻慘淋雨溼身

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手琳誼推出全新單曲〈我的心裡淹水了〉回歸個人音樂身分，新歌由琳誼包辦詞曲，有別於過往清新、文青風格，這回從唱腔、歌詞上都有「轉大人」，透露黑暗、悲觀低潮的負能量；在MV中，琳誼更突破過往的形象，穿上粉紅色裙裝，難得露出了性感香肩，她笑說：「因為是完全不同的嘗試，我原本也以為我穿上會很奇怪，但是看了MV後我很喜歡很滿意。」

▲▼琳誼〈我的心裡淹水了〉。（圖／相映音樂提供）

▲琳誼突破形象性感露香肩。（圖／相映音樂提供）

劇情裡導演設定了有許多挑戰，海灘吹沙、奔走地下道、公車上，甚至還得淋雨，端著蛋糕詮釋著深黑的濃烈情感，原本最後還得「下海」，讓她吃足苦頭，表示：「其實拍攝前就有被告知最後可能會淋雨全濕，所以已經有心理準備，最印象深刻的是原本導演想要我下到海裡拍攝，但我不會游泳、衣服浸了水又太重飄不動，所以就改在岸上拍。」

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令人驚艷的是，琳誼在MV裡有一段在沙灘上情境式單人獨舞呈現，也讓人看見琳誼在肢體協調上更加進步，她透露，「為了表演好這段舞蹈其實特別上了幾堂課學習即興，我覺得最難的就是要一直不斷給自己設定場景、心情、各種方向的動作、表情又要好看，同時要兼具太多事情。」

▲▼琳誼〈我的心裡淹水了〉。（圖／相映音樂提供）

▲琳誼推出新歌〈我的心裡淹水了〉。（圖／相映音樂提供）

琳誼近半年來的工作行程滿檔，除了個人創作外，她所屬的女團「BOOM！怪物星人」也正在進行多場的巡迴音樂節，今（28日）是她30歲生日，她也在今天舉辦見面會與粉絲們同歡，面對滿場完售的支持，她承諾將來現場演唱許多創作曲獻給大家，被問及今年的生日願望？她許下：「希望可以在一年內發個人專輯，不要讓粉絲等太久。」

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