日劇改編大成功！4部「劇場版」令人難忘　《信用欺詐師JP》百看不厭

文／女子學

嚴謹縝密的律政劇、峰迴路轉的犯罪劇，或是書寫平淡日常的生活劇，日本劇集總能以優秀的戲劇品質，完美滿足視聽人的各種取向，不僅日本國內民眾予以高收視率的回饋，亦有許多海外粉絲深愛這些話題系列作。隨著劇集進入尾聲，百萬劇迷也別因此感到失望，許多作品隨後推出的劇場版，以更高成本的製作規模，打造更為出色且充滿話題性的作品。

1.《信用欺詐師JP》

由長澤雅美、東出昌大、小日向文世領銜主演的《信用欺詐師JP》，作為日本少數以「詐欺犯」為劇情主軸的劇集，總共10集、每集皆塞滿了腦洞大開的幽默騙術，極受日本人歡迎也難怪接連仍有新作產出。除了由長澤雅美領銜的主演陣容，曾為《寄生獸》、《王牌大律師》的執筆古澤良太，同時也擔任《信用欺詐師JP》的編劇，喜愛編劇風格的日劇迷更沒有理由錯過這系列作品。

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▲日劇《信用詐欺師JP》極受日本人歡迎。（圖／《信用欺詐師 JP》劇照）

《信用欺詐師JP》共推出三部電影版，分別是2019年的《浪漫篇》、2020年的《公主篇》、2022年的《英雄篇》，講述詐欺主角三人組，透過局中局的騙術環節，用最意想不到的方式完成詐欺行動，不斷翻轉的發展是該系列的招牌特色。另外《公主篇》中，已故演員三浦春馬、竹內結子化身另類詐欺師，看著電影中精采的出演更是令人萬分懷念。

2.《99.9 不可能的翻案》

由日本人氣男團「嵐」成員松本潤主演的《99.9 不可能的翻案》，劇情講述在日本遭到檢察官起訴的案件中，獲判有罪的機率為99.9%，在這離譜的數字之中，松本潤化身刑案辯護律師「深山大翔」，不斷在案件之中尋找0.1%的可能，渴望藉由一絲未被察覺的線索，避免冤案的發生，冀求藉此改變日本腐敗的司法組織架構。

▲《99.9不可能的翻案》在當年是現象級作品。（圖／《99.9不可能的翻案》劇照）



就像高得離譜的有罪機率，《99.9不可能的翻案》劇集均收視高達17%、完結篇突破21%，誇張的收視表現無疑是當年的現象級作品。2021年推出的《99.9不可能的翻案 THE MOVIE》，講述深山大翔與團隊，一同調查15年前神秘的毒殺案件，藉由新證據的發現、當年行動的重演，為無辜入獄的嫌疑人找回清白，卻也因此發現村民們不願回憶的真相。

3.《昨日的美食》

改編同名漫畫的日劇《昨日的美食》，劇集講述律師筧史朗（西島秀俊飾）與美髮師矢吹賢二（內野聖陽飾），兩位年逾50歲的個性大叔，以同志伴侶的身分同居的生活。劇中最令人印象深刻的，莫過於史朗下廚時推出的誘人料理，每集均是短篇的規格，以美食為主線結合愛情、家庭關係的探討，作為配飯劇將是理想的選擇。

▲日劇《昨日的美食》改編同名漫畫。（圖／《昨日的美食》劇照）



劇場般依然如日常般地刻畫兩人的互動，兩人不僅同時承受原生家庭的失望，史朗在家人和伴侶之間尋求平衡的為難更是亮點所在。電影改編自漫畫版第8集〈京都旅行篇〉的內容，以清新、優雅的步調慢遊京都，搭配堪稱藝術品的日式料理，喜好日本文化或是日常幸福感的影迷必然不得錯過。

4.《空中急診英雄》

《空中急診英雄》為首播於2008年的經典日劇，由山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香主演，以醫療直升機團隊為劇情主軸，負責擔綱院前急救的眾人，生活充滿了與死神搶人的分秒必爭，精彩刺激的風格深受日本國民喜愛，高收視率的表現成為醫療劇經典之作。由三位醫師和兩位急救護士組成的團隊，在東京的高空就由他們來拯救。

▲《空中急診英雄》高收視率的表現成為醫療劇經典之作。（圖／《空中急診英雄》劇照）



2018年上映的劇場版，乘載了日本國民對這系列的期待，集結原班人馬並延續電視劇的風格，只是眾人遭遇了更大規模的海空連續事故，加倍驚險且危急的情況，加上作為全系列的告別作，使得最終票房突破90億日元，強勢奪下年度國產電影票房冠軍，為這個充滿感動的十年劃下句點。

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